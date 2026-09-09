社安基金恐告急 共和黨議員鬆口加薪資稅

共和黨俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(圖)與民主黨麻州聯邦參議員華倫，今夏聯合提案調高薪資稅上限，好讓較高收入族群能夠為社安金計畫繳更多稅。(美聯社)

華盛頓郵報7日分析，為避免一旦社安金信託基金用罄之後退休族福利大幅縮水，愈來愈多共和黨 國會議員逐漸支持調高薪資稅(payroll tax)，顯示某些共和黨人士已經揚棄共和黨長期以來主張絕不加稅的承諾。

共和黨俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)與民主黨 麻州聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren)今夏聯合提案調高薪資稅上限，好讓較高收入族群能夠為社安金計畫繳更多稅。

調高薪資稅的想法如今被共和黨國會議員視為可以接受的社安金信託基金問題解決方案，包括握有龐大影響力的眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)共和黨籍主席柯爾(Tom Cole)。

柯爾受訪時說，很多人說想要保持目前收入水平或稅率，「我則願意好好研究稅率，透過提高稅收來增加社安金基金」。

●再6年社安金縮水22%

再過六年，除非國會議員能為社安金注入將近5000億元資金，否則數百萬民眾的社安金福利便將縮水22%。

柯爾指出，社安金福利縮水所引發的政治反彈，將遠遠超過加稅等綜合解套辦法所引起的反對。他說，如果社安金破產，屆時面對問題要比繼續維持社安金完整還更棘手，「因為人們會覺得被騙了」。

全國有7000多萬人每月領取社安金福利，經費來自薪資稅稅收。個人年收入當中最多有18萬4500元必須繳社安稅，勞資雙方稅率各為6.2%。社安金計畫今年將支付1.7兆元。

莫雷諾與華倫提案主張取消繳交薪資稅的上限規定，讓高收入勞工所有收入都繳薪資稅。

不過，保守派智庫「曼哈頓研究所」(Manhattan Institute)數據則顯示，光是取消薪資稅繳稅上限規定，就足以將最高邊際聯邦稅稅率推高到超過50%。

共和黨賓州聯邦眾議員斯馬克(Lloyd Smucker)表示，增加稅收是解決社安金問題的一部分，同時也應該進行資產調查(means testing)，推出排富措施減少富人領取福利，保護低收入族群退休民眾。