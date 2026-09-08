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美國學生PISA成績 跌至20年來新低

編譯陳韻涵／即時報導
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一項數據顯示，約74%美國學生達到閱讀熟練的基本水準，另有約65%達到數學基本水...
一項數據顯示，約74%美國學生達到閱讀熟練的基本水準，另有約65%達到數學基本水準。學生示意圖，非新聞當事者。

經濟合作發展組織(OECD)的國際學生能力評量計畫(PISA)8日公布，結果美國15歲學生的數學與閱讀成績，雙雙創下20多年來最低紀錄；這是美國閱讀成績連兩次下滑，自2022年以來已下跌14分。此外，華頓家庭基金會(Walton Family Foundation)與民調機構蓋洛普(Gallup)於7日公布的調查發現，美國民眾對K-12教育的滿意度創新低，愈來愈多成人質疑學校是否有能力讓學生為未來做好準備。

智庫「國家教育與經濟中心」(National Center on Education and the Economy, NCEE)執行長薇琪‧菲利普斯(Vicki Phillips)指出，「PISA告訴我們，在更現代的經濟與世界中真正需要的技能，剛好是那些正在衰退的技能」。

數據顯示，約74%美國學生達到閱讀熟練的基本水準，另有約65%達到數學基本水準。

華盛頓郵報報導，不只美國學生的PISA成績下滑，OECD成員國受試學生的整體閱讀、數學與科學成績均下降。

OECD官員表示，「科學、閱讀與數學的平均表現，均創下史上最低」。

數據顯示，2015年到2025年間，OECD國家數學成績下降22分；閱讀成績十年來降幅最大，達28分，這相當於一年半的學習進度。

OECD祕書長柯曼(Mathias Cormann)發布聲明表示，「PISA2025顯示，扭轉學生表現下滑的趨勢刻不容緩」。

全球表現最佳的學生來自新加坡、日本、南韓、愛沙尼亞與英國，中國有四個地區參與測驗，並在科學與數學項目奪冠。

NCEE全球戰略與研究主管特雷西‧伯恩斯(Tracey Burns)表示，「中國(的數據)回來了，遙遙領先其他國家學生的表現，尤其是美國」。

另據蓋洛普民調顯示，僅32%美國成人對K-12教育感到滿意，創下該調查實施27年以來的新低，這項滿意度曾在2004年達53%高峰。

安姆赫斯特麻州大學(UMass Amherst)教育政策中心主任施耐德(Jack Schneider)認為，社會對公立教育日益敵對的言論，包括川普政府優先推動選校並批評公校失敗的說法，已削弱大眾對公立教育的信心，加深民眾對美國教育體系的悲觀看法。

精華 FAQ

  • 美國15歲學生的數學與閱讀成績都創下20多年來最低紀錄，其中閱讀自2022年以來已下跌14分，顯示基礎學習能力持續惡化，教育成效備受質疑。

  • OECD表示，科學、閱讀與數學的平均表現都創下史上最低，2015年到2025年間數學降22分、閱讀降28分，等於約1.5年的學習進度流失，亟需扭轉趨勢。

  • 蓋洛普調查顯示，僅32%的美國成人對K-12教育感到滿意，創27年新低。學者認為，社會對公立教育的批評、選校政策爭議與政治言論，都削弱了公眾信心。

華盛頓郵報 民調

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