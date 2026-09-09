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華為涉詐欺竊密案 將在紐約開審2018孟晚舟案延續

記者胡聲橋／紐約報導
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圖為華為財務長孟晚舟2021年9月在加拿大溫哥華就引渡案出庭。(美聯社)
圖為華為財務長孟晚舟2021年9月在加拿大溫哥華就引渡案出庭。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華為在紐約受審，檢方指控其長年竊密、違反制裁與多項詐欺，辯方則主張美方指控超出管轄，案件也被視為孟晚舟事件延續。

中國首屈一指的高科技公司—華為科技有限公司被美國司法部指控從事有組織的詐欺犯罪，被控竊取美國先進技術和商業機密，以及犯有有電信和銀行欺詐等刑事犯罪。華為全案8日在紐約市布碌崙(布魯克林)紐約東區聯邦法院，開始遴選陪審團，可能在9日或10日正式開審，檢方預計庭審時間將持續三個月。

根據起訴書，檢方指控華為陰謀從事一項長達多年，有組織的敲詐勒索行為，違反了「反黑連坐法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO)，這也是本案的核心指控。華為還被指控以欺騙手段，從美國同業企業竊取先進技術與智慧財產權，時間跨度從2000年至2018年。華為被指透過一家位香港的空殼公司，向伊朗出售設備，違反美國對伊朗的制裁。與此同時，華為還隱瞞了與伊朗的業務往來，構成銀行詐欺。華為還被指控在北韓受制裁期間仍與該國有業務往來，幫助伊朗在2009年反政府示威期間監視抗議者。

華為目前已組成一個龐大的律師團，該律師團隊曾試圖說服法庭駁回整宗刑事案，在法庭文件中認為美方的指控內容過於模糊，部分指控涉及「不當域外效力」(impermissibly extraterritorial)。辯方律師認為，美國檢方試圖將美國國內法套用在主要發生於境外(如香港、伊朗、北韓等地)，超出了美國法律的管轄範圍。

華為生產智慧手機和其他消費電子產品。近年來，隨著人工智慧的蓬勃發展，華為已將業務拓展至晶片製造領域。在川普總統的第一個任期內，其政府提出了國家安全方面的擔憂，切斷了華為的手機業務，並反對在下一代高速無線網路中使用華為的產品。美國同時也遊說西方盟友這樣做。中國方面認為，美國政府一直在進行「經濟欺凌」，並濫用國家安全作為打壓中國企業的藉口。

華為這起刑事案是孟晚舟事件的延續。孟晚舟是華為董事和執行長任正非的女兒。2018年，孟晚舟在加拿大溫哥華機場被捕，美國提出了與伊朗交易和銀行詐欺等指控，要求將孟晚舟引渡到美國。2019年，美國起訴華為。2021年9月，美國、加拿大與孟晚舟達成協議，美方撤回引渡請求，並同意撤銷對她的詐欺指控。作為交換，中國釋放了兩名被拘留的加拿大公民。

孟晚舟獲釋後，美國對華為公司的指控並沒有撤銷，聯邦檢方後來又增加了竊取商業機密等罪名。

華為科技有限公司詐欺案即將在紐約開審。(路透)
華為科技有限公司詐欺案即將在紐約開審。(路透)

精華 FAQ

  • 檢方指控華為涉及有組織敲詐勒索、竊取美國先進技術與商業機密，並犯下電信詐欺、銀行詐欺，以及違反對伊朗制裁等多項刑事罪名。

  • 辯方認為，美方指控內容過於模糊，且多數行為發生在香港、伊朗、北韓等境外地區，若以美國國內法追訴，恐構成不當域外效力，超出管轄範圍。

  • 本案被視為孟晚舟事件的延續。孟晚舟曾因涉伊朗交易與銀行詐欺在加拿大被捕，後於2021年獲釋；但華為公司的相關刑事指控並未撤銷。

孟晚舟 華為 紐約市

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