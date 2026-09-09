AI破解高數／「納維-斯托克斯」難題 探索液體氣體運動
OpenAI傳出以未公開的AI技術破解納維-斯托克斯存在性與光滑性問題，這項千禧年大獎難題攸關流體運動、氣候與極端情況下方程式是否失效。
AI摘要
文章摘要整理：
OpenAI傳出以未公開的AI技術破解納維-斯托克斯存在性與光滑性問題，這項千禧年大獎難題攸關流體運動、氣候與極端情況下方程式是否失效。
數學家有時將「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」(Navier–Stokes existence and smoothness problem)簡稱為「納維-斯托克斯」問題。這道題目是被視為高等數學最重要問題的「千禧年大獎難題」(Millennium Problems)七大難題之一，如今被OpenAI尚未公布的最新人工智慧(AI)技術破解。
「納維-斯托克斯」問題是非營利機構「克雷數學研究所」(Clay Mathematics Institute)2000年推出的「千禧年大獎難題」七道題目之一，活動旨在新千年來臨之際促進數學發展。
「納維-斯托克斯」問題探索了一系列描述液體(例如水)以及氣體(例如空氣)運動的數學方程式，這些方程式經常用來預測天氣，還可以用來模擬洋流或整體氣候行為，但數學家們一直難以理解方程式當中的某些內容。
「納維-斯托克斯」問題本質是在詢問這些方程式是否會在某些情況下變得不可靠，是否存在再也無法解決的狀況。從理論上看，這意味著物理定律會在某些極端條件下失效。
洛杉磯加大(UCLA)教授陶哲軒(Terence Tao)在描述OpenAI破解難題將帶來如何影響時說：「有沒有某種初始的水流狀態，會讓水到處噴濺，然後在某個瞬間，所有能量突然向內坍縮，把全部水粒子都推到無限快的速度？」
陶哲軒說：「能不能讓某種液體流動起來，看著它流動，然後它就爆炸了？」
難題假設是否可能真實出現，紐約時報分析，根據目前數學界所知並不會。陶哲軒表示，水流模擬也沒有顯示這種狀況可能發生。然而，在「納維-斯托克斯」問題解答當中，OpenAI似乎表明假設推論在理論上是可能的。
OpenAI表示，部署了龐大的人工智慧代理(A.I. agents)團隊來破解「納維-斯托克斯」問題，研究人員則在團隊之間傳遞關鍵構想。
OpenAI破解難題動用1萬個人工智慧代理彼此協調工作。紐約時報分析，執行如此規模的AI系統可能耗資數百萬元，因為運作驅動AI技術的專用晶片需要使用大量電力。
OpenAI宣稱破解的是「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」，也就是千禧年大獎難題之一。這題主要在探討描述液體與氣體運動的方程式，是否會在某些情況下失去可解性或變得不可靠。 因為它關係到流體方程式在極端條件下是否仍然成立，牽涉水、空氣、洋流與氣候模擬等核心應用。若能證明方程式會不會失效，等於回答物理定律在理論上是否會出現崩潰。 報導指出，OpenAI動用約1萬個AI代理協調合作，研究人員在不同代理之間傳遞關鍵構想。紐約時報分析，這類大規模系統可能耗資數百萬元，因為需要大量專用晶片與電力支撐運算。
精華 FAQ
OpenAI宣稱破解的是「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」，也就是千禧年大獎難題之一。這題主要在探討描述液體與氣體運動的方程式，是否會在某些情況下失去可解性或變得不可靠。
因為它關係到流體方程式在極端條件下是否仍然成立，牽涉水、空氣、洋流與氣候模擬等核心應用。若能證明方程式會不會失效，等於回答物理定律在理論上是否會出現崩潰。
報導指出，OpenAI動用約1萬個AI代理協調合作，研究人員在不同代理之間傳遞關鍵構想。紐約時報分析，這類大規模系統可能耗資數百萬元，因為需要大量專用晶片與電力支撐運算。
上一則
加州Calif AI電腦蠕蟲 能快速駭入微信 騰訊回應了
下一則