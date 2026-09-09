AI破解高數／「納維-斯托克斯」難題 探索液體氣體運動

OpenAI稱，最新AI技術已破解「納維-斯托克斯」數學難題。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI傳出以未公開的AI技術破解納維-斯托克斯存在性與光滑性問題，這項千禧年大獎難題攸關流體運動、氣候與極端情況下方程式是否失效。

數學家有時將「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」(Navier–Stokes existence and smoothness problem)簡稱為「納維-斯托克斯」問題。這道題目是被視為高等數學最重要問題的「千禧年大獎難題」(Millennium Problems)七大難題之一，如今被OpenAI 尚未公布的最新人工智慧(AI)技術破解。

「納維-斯托克斯」問題是非營利機構「克雷數學研究所」(Clay Mathematics Institute)2000年推出的「千禧年大獎難題」七道題目之一，活動旨在新千年來臨之際促進數學發展。

「納維-斯托克斯」問題探索了一系列描述液體(例如水)以及氣體(例如空氣)運動的數學方程式，這些方程式經常用來預測天氣，還可以用來模擬洋流或整體氣候行為，但數學家們一直難以理解方程式當中的某些內容。

「納維-斯托克斯」問題本質是在詢問這些方程式是否會在某些情況下變得不可靠，是否存在再也無法解決的狀況。從理論上看，這意味著物理定律會在某些極端條件下失效。

洛杉磯加大(UCLA)教授陶哲軒(Terence Tao)在描述OpenAI破解難題將帶來如何影響時說：「有沒有某種初始的水流狀態，會讓水到處噴濺，然後在某個瞬間，所有能量突然向內坍縮，把全部水粒子都推到無限快的速度？」

陶哲軒說：「能不能讓某種液體流動起來，看著它流動，然後它就爆炸了？」

難題假設是否可能真實出現，紐約時報分析，根據目前數學界所知並不會。陶哲軒表示，水流模擬也沒有顯示這種狀況可能發生。然而，在「納維-斯托克斯」問題解答當中，OpenAI似乎表明假設推論在理論上是可能的。

OpenAI表示，部署了龐大的人工智慧代理(A.I. agents)團隊來破解「納維-斯托克斯」問題，研究人員則在團隊之間傳遞關鍵構想。

OpenAI破解難題動用1萬個人工智慧代理彼此協調工作。紐約時報分析，執行如此規模的AI系統可能耗資數百萬元，因為運作驅動AI技術的專用晶片需要使用大量電力。