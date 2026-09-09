改變高數領域… OpenAI：新AI破解數學「千禧年難題」

OpenAI稱，最新AI技術已破解「納維-斯托克斯」數學難題。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI宣稱最新AI模型以88小時破解千禧年難題之一的納維-斯托克斯問題，象徵AI正快速改變高等數學研究，也引發對人類角色與學科理解的擔憂。

人工智慧 (AI)公司OpenAI宣布，最新AI技術已經破解數學界「千禧年大獎難題」(Millennium Problems)其中一道題目。紐約時報 8日分析，這項宣布，象徵人工智慧正在從根本上改變高等數學領域，OpenAI的聲明是到目前為止最充滿戲劇化的徵兆，如此變化讓某些數學家感到振奮，但也引發其他人士擔憂。

「千禧年大獎難題」是一系列重要但尚未破解的數學問題，成立宗旨在於讓全世界頂尖數學家邁向新高度。

OpenAI研究員布貝克(Sébastien Bubeck)談到破解難題時說：「我們過去一年裡看到的進展終於水到渠成，有了精彩結果。」

OpenAI在聲明中說，公司最新款AI模型之一只花88小時就破解了科學家所說的「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」(Navier–Stokes existence and smoothness problem)。這個問題涉及一系列經常用來預測天氣的方程式，方程式描述水與其他流體的運動。

納維-斯托克斯問題雖然沒有明確的實用價值，但探索重點在於這些方程式是否將在某些情況下完全失效。OpenAI證明已經為這種情況找到定義，至少從理論上看，物理定律本身會在特定條件下失效，例如水可能會變成自動爆炸。

數學家與物理學家並不認為這種數學上的失效將導致現實的物理世界也出現相同結果。

納維-斯托克斯問題是「克雷數學研究所」(Clay Mathematics Institute)2000年推出的「千禧年大獎難題」七項難題之一。研究所是以美國企業家克雷(Landon T. Clay)名字，最先破解每道難題正確解法的挑戰者可獲100萬獎金。OpenAI宣布破解納維-斯托克斯問題之前，只有一道難題獲得破解。

著名數學家、洛杉磯加大(UCLA)教授陶哲軒(Terence Tao)表示，這些難題就像燈塔一樣，是吸引人類科學家投入心血的主要焦點。陶哲軒等數學家曾經公開警告最新AI系統最終恐將傷害數學領域。他說，如果AI技術能在不太需要人類數學家參與之下解決最棘手的難題，今後恐將削減人類對數學領域的理解。