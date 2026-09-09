我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

改變高數領域… OpenAI：新AI破解數學「千禧年難題」

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI稱，最新AI技術已破解「納維-斯托克斯」數學難題。(路透)
OpenAI稱，最新AI技術已破解「納維-斯托克斯」數學難題。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

OpenAI宣稱最新AI模型以88小時破解千禧年難題之一的納維-斯托克斯問題，象徵AI正快速改變高等數學研究，也引發對人類角色與學科理解的擔憂。

人工智慧(AI)公司OpenAI宣布，最新AI技術已經破解數學界「千禧年大獎難題」(Millennium Problems)其中一道題目。紐約時報8日分析，這項宣布，象徵人工智慧正在從根本上改變高等數學領域，OpenAI的聲明是到目前為止最充滿戲劇化的徵兆，如此變化讓某些數學家感到振奮，但也引發其他人士擔憂。

「千禧年大獎難題」是一系列重要但尚未破解的數學問題，成立宗旨在於讓全世界頂尖數學家邁向新高度。

OpenAI研究員布貝克(Sébastien Bubeck)談到破解難題時說：「我們過去一年裡看到的進展終於水到渠成，有了精彩結果。」

OpenAI在聲明中說，公司最新款AI模型之一只花88小時就破解了科學家所說的「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」(Navier–Stokes existence and smoothness problem)。這個問題涉及一系列經常用來預測天氣的方程式，方程式描述水與其他流體的運動。

納維-斯托克斯問題雖然沒有明確的實用價值，但探索重點在於這些方程式是否將在某些情況下完全失效。OpenAI證明已經為這種情況找到定義，至少從理論上看，物理定律本身會在特定條件下失效，例如水可能會變成自動爆炸。

數學家與物理學家並不認為這種數學上的失效將導致現實的物理世界也出現相同結果。

納維-斯托克斯問題是「克雷數學研究所」(Clay Mathematics Institute)2000年推出的「千禧年大獎難題」七項難題之一。研究所是以美國企業家克雷(Landon T. Clay)名字，最先破解每道難題正確解法的挑戰者可獲100萬獎金。OpenAI宣布破解納維-斯托克斯問題之前，只有一道難題獲得破解。

著名數學家、洛杉磯加大(UCLA)教授陶哲軒(Terence Tao)表示，這些難題就像燈塔一樣，是吸引人類科學家投入心血的主要焦點。陶哲軒等數學家曾經公開警告最新AI系統最終恐將傷害數學領域。他說，如果AI技術能在不太需要人類數學家參與之下解決最棘手的難題，今後恐將削減人類對數學領域的理解。

精華 FAQ

  • OpenAI表示，最新AI模型破解的是「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」。這是克雷數學研究所公布的7道千禧年難題之一，長期被視為高等數學的重要挑戰。

  • OpenAI稱該模型只花88小時就完成相關推導，顯示AI已能在極短時間內處理極高難度的數學問題，也被視為AI改變高等數學領域的重要訊號。

  • 數學家認為這類突破可能加速研究進展，但也擔心AI若能不依賴人類就解出最難題目，未來可能削弱數學家的參與感，甚至降低人類對數學本質的理解。

紐約時報 人工智慧

上一則

AI破解高數／「納維-斯托克斯」難題 探索液體氣體運動

下一則

白宮財務申報文件：川普送3助理各4.5萬元「節慶禮金」

延伸閱讀

OpenAI稱AI花88小時破解百萬元數學難題 遭質疑涉及他人未公開研究

OpenAI稱AI花88小時破解百萬元數學難題 遭質疑涉及他人未公開研究
OpenAI首席科學家：監控技術跟不上AI

OpenAI首席科學家：監控技術跟不上AI
OpenAI：自家研發AI代理人入侵公司系統還試圖隱瞞行為

OpenAI：自家研發AI代理人入侵公司系統還試圖隱瞞行為
OpenAI最強模型「Astra」問世 黃仁勳：AGI時代來臨

OpenAI最強模型「Astra」問世 黃仁勳：AGI時代來臨

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲