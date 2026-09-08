邁阿密機場貨機事故 5死者同車 黑盒子尋獲

調查人員設法釐清亞馬遜貨機是否因為著陸過晚而無法安全停下。(美聯社)

國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)7日表示，一架亞馬遜 (Amazon )波音 767型貨機6日下午在邁阿密國際機場(Miami International Airport)降落時衝出跑道，撞上一輛載有清潔公司員工的廂型車與另一輛休旅車，造成廂型車內五人死亡，事故現場「滿目瘡痍」。聯邦機關已經針對這起致命空難的事故原因展開調查，調查人員7日設法釐清飛機是否因為著陸過晚而無法安全停下。

霍曼迪說，車輛、飛機、機場設施的各種殘骸散落得到處都是，「範圍非常廣，狀況慘不忍睹，相信對搜救人員來說也非常不容易」。她表示，貨機衝出跑道大約1300呎，隸屬於航空公司清潔包商「專業海洋服務公司」(Professional Ocean Service Corp)的廂型車被撞得幾乎全毀。

NTSB將於8日公布有關這起空難的進一步消息，可能包括俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器飛航速度資料。

當局已尋獲黑盒子。霍曼迪在記者會上表示：「我們已經尋獲飛航資料紀錄器(FDR)和座艙語音紀錄器(CVR)」，即俗稱的黑盒子。這兩項設備將送往NTSB進行分析。

這架Prime Air貨機機齡約32年，是由總部位於北卡羅來納州的貨運航空公司21 Air營運，2015年改裝為貨機，先前則是多家航空公司的客機。

目擊影片顯示，這架貨機似乎在跑道上方盤旋相當長一段距離後才開始著陸。貨機6日從辛辛那提起飛之後前往邁阿密，接著飛往波多黎各首府聖胡安(San Jua)，從聖胡安返回邁阿密時，當地時間下午2時左右衝出跑道。除了廂型車上五人死亡，另有三人重傷、兩人輕傷送醫。兩名貨機飛行員狀況並不清楚。

美聯社報導，航空專家說，調查人員將設法了解飛機確切著陸位置、是否超出正常著陸區，以及機組人員為何沒有選擇放棄著陸；調查人員也將檢查飛機的速度與煞車系統、天氣、風力等狀況，還有可能導致衝出跑道的其他因素。

飛機一般著陸區是在跑道前3000呎，航空安全專家艾羅約(Steve Arroyo)說，若超過區域就應該放棄著陸，重飛再試。

根據聯邦航空管理局(FAA)，全國有120多個機場設有防止飛機衝出跑道盡頭的攔阻系統，但邁阿密機場沒有這套配備。