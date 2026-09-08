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審批放水收賄近百萬 德州前移民局官員被捕

編譯盧炯燊／綜合報導
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美國公民及移民服務局一名前主管收受賄賂，加速審批移民申請，被控多項罪名。(美聯社...
美國公民及移民服務局一名前主管收受賄賂，加速審批移民申請，被控多項罪名。(美聯社)

美國公民移民服務局(USCIS)一名前主管串謀收受賄賂，加速審批移民申請，9 月2日遭聯邦執法人員逮捕，現被控多項罪名。

綜合福斯新聞 (Fox News)、 紐約郵報報導，涉案的是USCIS 前主管加尤尼(Lukman Owolabi Ganiyu)，他涉嫌在2019年12月至2026年3月期間，收受賄賂後繞過對移民申請人的背景審查及面試，加速移民案件審批。

聯邦執法人員經調查後， 2 日正式將他及另一名同夥索莫耶(Adeniyi Akeem Somoye) 逮捕。兩人目前被控合謀向公職人員提供及收受非法利益，若罪名成立，每人最高面臨5年聯邦監禁及罰款25萬元。

德州北區聯邦檢察官辦公室表示，在長達 6 年的時間裡，加尤尼利用自己的職務權限，收取申請人的賄賂，違規加快審批移民申請，涉及包括I-130親屬移民申請、I-485調整身份及申請永久居民身份、I-751解除綠卡條件限制申請以及N-400入籍申請。

控狀披露，加尤尼涉嫌繞過正常的面試、主管審核、管轄權限制、背景調查等標準處理程序，其中有不少申請人並不符合相關資格。

加尤尼還透過USCIS內部系統，將原屬明尼亞波利斯、夏洛特及休士頓等地辦事處負責的案件，轉給自己處理。

調查發現，加尼尤、索莫耶與他們經手的眾多申請人有大量 WhatsApp 往來，包括數千則資訊及數百通電話。他們經手的申請人大多來自非洲國家。

紐約郵報報導，索莫耶屬於仲介人，經手轉帳約170萬元賄款，從中抽取部分作為報酬，加尤尼則通過 Zelle 及 Cash App 收到約67.1萬元，另外還有近 29 萬元現金。檢方稱這些現金存款目的是掩蓋資金來源。

隨著調查的逐漸深入，加尼尤已有所警覺，今年3月以「個人原因」辭職，但最終仍然遭聯邦執法部門逮捕。

這起案件由USCIS調查辦公室、國土安全部監察長辦公室以及聯邦調查局(FBI) 達拉斯辦事處共同調查。

精華 FAQ

  • 加尤尼被控收受賄賂後，利用職務權限替移民申請人加速審批，並刻意繞過背景審查、面試與主管核准等正常程序，讓不符合資格者也可能通過。

  • 案件涉及I-130親屬移民、I-485調整身份、I-751解除綠卡條件限制與N-400入籍申請，且還把原屬明尼亞波利斯、夏洛特及休士頓等地的案件轉給自己處理。

  • 調查顯示，索莫耶經手約170萬元賄款並抽成，加尤尼透過Zelle與Cash App收約67.1萬元，另收近29萬元現金；兩人還有大量WhatsApp訊息與通話往來。

移民 德州 美國公民

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