我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

美境內遭詐騙若24小時內報案 資金8成可追回

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
想要保護家中長輩不受金融詐騙，必須借鏡行為科學的策略。圖為華盛頓州居民露絲．威爾...
想要保護家中長輩不受金融詐騙，必須借鏡行為科學的策略。圖為華盛頓州居民露絲．威爾遜（左）安慰受騙的老父。(美聯社)

華爾街日報6日報導，近年詐騙猖獗，羞恥感可能讓受害者不敢報案，因而錯過追回損失的短暫時機。不過，即使家中長輩不願意舉報，其他人仍然可以向其銀行以及聯邦調查局(FBI)舉報詐騙案件。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)指出，遇到美國國內詐騙如果在24小時之內通報FBI，資金成功追回機率有八成，若延遲超過72小時才通報則毫無機會。

許多在海外設立據點的大規模詐騙運作，透過網路與受害者建立深厚的感情或浪漫關係，手段通常包括讓受害者跟可能介入阻止上當的親人失去信任。想要保護家中長輩不受金融詐騙，必須借鏡行為科學的策略，從探索人們為何上當的心理開始。

45歲的海瑟‧布朗(Heather Brown)與37歲妹妹梅莉莎(Melissa Brown)發現，73歲的母親在網路認識的男子其實是騙子，檔案照片來自竊取他人社群媒體帳號，但把證據提供給母親後，卻被母親指責不想讓她擁有「真正的幸福」。海瑟表示，母親大約兩年前開始向一連串追求者累計匯款將近50萬元，今春曾每天匯出2000元。

從行為科學的角度來看，與受騙家人互動時要保持冷靜。

專門研究金融詐騙的明尼蘇達大學(University of Minnesota)社工副教授狄列瑪(Marti DeLiema)說，逼問等指責方式可能會使受害者變得自我封閉，父母若覺得兒女企圖干預感情或財務決定，尤其容易提高防衛，最好以中立方式開啟對話，例如詢問：「是怎麼在網路認識這個人的？這個人怎麼樣？」

詐騙份子通常花好幾個月假裝關心受害者以贏得信任，家人必須打破這種迷思才能取得信任，這比提供任何受騙證據更加有力。

摩根大通聘請的行為科學家休波特(Elizabeth Huppert)指出，可以簡單表明「我是為了保護您，確保財務安全，我會對於擔心事項完全坦白」，騙子通常向受害者洗腦說親人一定會試圖干涉。

休波特說，與受害者對話要聚焦於正在發生的事情，把責任歸咎於罪犯，降低受害者的羞愧感，同時組織一支龐大隊伍在不同對話裡一起說服，包括銀行人員、親朋好友、財務顧問等。

精華 FAQ

  • 政府稽核處指出，美國境內詐騙若在24小時內通報FBI，追回資金的成功機率可達8成；若拖過72小時，資金幾乎就無法挽回。

  • 專家建議避免逼問與指責，改以中立方式提問，例如詢問對方是怎麼認識、對方是什麼樣的人，先建立對話空間，降低受害者防衛心。

  • 應聚焦於保護財務安全，坦白說明擔憂來源，把責任指向騙子，並串聯銀行、親友與財務顧問等多人共同勸說，增加阻詐效果。

詐騙 華爾街 FBI

上一則

杭特拜登將推迷因幣 用自己「爭議筆電」命名

下一則

台灣好食X華語好學巡迴講座 走進亞城

延伸閱讀

加密貨幣詐騙日益猖獗 州警籲居民當心

加密貨幣詐騙日益猖獗 州警籲居民當心
紐約州警告AI投資詐騙激增 全美去年損失逾80億年增38%

紐約州警告AI投資詐騙激增 全美去年損失逾80億年增38%
涉2.5億黃金詐騙頭目 甘迺迪機場離境前落網

涉2.5億黃金詐騙頭目 甘迺迪機場離境前落網
華男假冒「微軟」 涉詐騙長者2萬元

華男假冒「微軟」 涉詐騙長者2萬元

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌