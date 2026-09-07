美境內遭詐騙若24小時內報案 資金8成可追回

想要保護家中長輩不受金融詐騙，必須借鏡行為科學的策略。圖為華盛頓州居民露絲．威爾遜（左）安慰受騙的老父。(美聯社)

華爾街 日報6日報導，近年詐騙 猖獗，羞恥感可能讓受害者不敢報案，因而錯過追回損失的短暫時機。不過，即使家中長輩不願意舉報，其他人仍然可以向其銀行以及聯邦調查局(FBI )舉報詐騙案件。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)指出，遇到美國國內詐騙如果在24小時之內通報FBI，資金成功追回機率有八成，若延遲超過72小時才通報則毫無機會。

許多在海外設立據點的大規模詐騙運作，透過網路與受害者建立深厚的感情或浪漫關係，手段通常包括讓受害者跟可能介入阻止上當的親人失去信任。想要保護家中長輩不受金融詐騙，必須借鏡行為科學的策略，從探索人們為何上當的心理開始。

45歲的海瑟‧布朗(Heather Brown)與37歲妹妹梅莉莎(Melissa Brown)發現，73歲的母親在網路認識的男子其實是騙子，檔案照片來自竊取他人社群媒體帳號，但把證據提供給母親後，卻被母親指責不想讓她擁有「真正的幸福」。海瑟表示，母親大約兩年前開始向一連串追求者累計匯款將近50萬元，今春曾每天匯出2000元。

從行為科學的角度來看，與受騙家人互動時要保持冷靜。

專門研究金融詐騙的明尼蘇達大學(University of Minnesota)社工副教授狄列瑪(Marti DeLiema)說，逼問等指責方式可能會使受害者變得自我封閉，父母若覺得兒女企圖干預感情或財務決定，尤其容易提高防衛，最好以中立方式開啟對話，例如詢問：「是怎麼在網路認識這個人的？這個人怎麼樣？」

詐騙份子通常花好幾個月假裝關心受害者以贏得信任，家人必須打破這種迷思才能取得信任，這比提供任何受騙證據更加有力。

摩根大通聘請的行為科學家休波特(Elizabeth Huppert)指出，可以簡單表明「我是為了保護您，確保財務安全，我會對於擔心事項完全坦白」，騙子通常向受害者洗腦說親人一定會試圖干涉。

休波特說，與受害者對話要聚焦於正在發生的事情，把責任歸咎於罪犯，降低受害者的羞愧感，同時組織一支龐大隊伍在不同對話裡一起說服，包括銀行人員、親朋好友、財務顧問等。