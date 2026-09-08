文憑不再吃香？未讀大學年輕人 藍領比白領容易找工作 這兩個領域最缺人

美國就業市場出現罕見逆轉，沒有大學學歷的年輕勞工迎來數十年來少見的有利求職環境；相較之下，大學畢業生，尤其是科技、科學等專業領域的求職者，反而面臨更嚴峻的就業市場。

勞動市場智庫「燃燒玻璃研究所」(Burning Glass Institute)分析，未讀大學或大學肄業的22歲至34歲勞工失業率，接近20多年來最低水準。

該研究所經濟學者萊瓦農(Gad Levanon)指出，過去20年間，不同教育程度勞工的失業率大致同步，景氣好壞都呈現類似走勢，但如今情況明顯分化。

沒有大學學歷者的失業率表現優於過往水準，大學畢業生卻處於20多年來最差的求職環境之一，進階學位持有者以及科技、科學領域從業者受到的衝擊尤其明顯。

「華爾街日報」報導，這項轉變反映勞動市場供需失衡。

嬰兒潮世代陸續退休，加上移民人數減少，營建、製造等產業的技術勞工供應吃緊；另外，擁有大學學歷的人口持續增加，企業對大學畢業生的需求卻未成長，而近年蓬勃發展的人工智慧(AI)取代部分過去由應屆畢業生擔任的入門白領職位。

萊瓦農表示，「擁有學士學位的人快速增加，沒有學位的人則快速減少」，而這種結構性變化「並非暫時現象」。

就絕對失業率而言，大學學歷仍具有明顯優勢；截至7月的12個月期間，25歲至54歲的勞工當中，大學畢業者平均失業率為2.7%，低於曾大學肄業者的3.6%，以及僅具高中學歷者的4.7%。

不過，若與各教育族群自2003年以來的歷史失業率相比，藍領及高度依賴人際互動與實際操作的服務業工作，目前表現明顯較佳。

最新就業數據也凸顯此趨勢，上月新增16萬2000個工作，其中餐飲業增加5萬9000個，占全國新增職位逾三分之一，反映需要到場服務、動手操作或難以完全由AI取代的職位，仍有強勁需求。

萊瓦農建議應屆畢業生擴大求職範圍，包括放寬地理位置及職位條件。他說：「要一舉進入頂尖企業或許很難，但只要願意妥協，就會容易許多。」