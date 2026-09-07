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大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

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大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

編譯劉忠勇／綜合外電
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在美國，愈需要親自到場、動手操作的工作，目前就業情況愈佳。（美聯社）
在美國，愈需要親自到場、動手操作的工作，目前就業情況愈佳。（美聯社）

美國就業市場出現罕見逆轉：沒有大學學歷的年輕勞工就業形勢大好，大學畢業生求職反而卻格外艱難，科技等專業領域甚至更慘。AI取代部分入門白領工作，加上大學畢業生愈來愈多，正改變美國長期以來「學歷愈高、工作愈好找」的就業格局。

勞動市場智庫Burning Glass Institute分析指出，22至34歲、未完成大學學業者的失業率，已接近20多年來最低水準；同齡大學畢業生的就業情勢，反而只有疫情期間及2007至2009年金融危機後復甦初期比現在更差。

背後關鍵在供需失衡。一方面，嬰兒潮世代陸續退休、移民減少，使營建、製造等產業缺乏技術工人；另一方面，美國大學畢業人口不斷增加，AI又開始接手企業過去交給社會新鮮人的入門工作。

愈需要親自到場、動手操作的工作，目前就業情況愈佳。美國8月新增16.2萬個工作，其中餐飲業就增加5.9萬人，占逾三分之一。

不過，大學文憑仍有優勢。25至54歲大學畢業者截至7月的12個月平均失業率僅2.7%，低於高中畢業者的4.7%。Burning Glass首席經濟學家Levanon認為，學歷兩端就業市場日益分化，恐怕不是短期現象。

精華 FAQ

  • 因嬰兒潮退休與移民減少，營建、製造等產業缺乏技術工人；同時AI開始接手部分入門白領工作，使需親自到場、動手操作的職缺更受歡迎。

  • 一方面大學畢業人口持續增加，競爭更激烈；另一方面AI逐步取代企業原本交給社會新鮮人的入門任務，讓白領職缺的需求被壓縮。

  • Burning Glass指出，22至34歲未完成大學學業者失業率接近20多年低點；但同齡大學畢業生情況僅比疫情期與2007至2009年金融危機後復甦初期更差。

失業率

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