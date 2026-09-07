我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

星條旗報總編提告 法官拒絕阻止國防部解雇

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三名遭國防部開除的「星條旗報」新聞工作者提告要求法院阻止五角大廈的解僱命令，遭到...
三名遭國防部開除的「星條旗報」新聞工作者提告要求法院阻止五角大廈的解僱命令，遭到聯邦法官拒絕。(美聯社)

軍系「星條旗報」(Stars and Stripes)發行人李德瑞(Max Lederer)、總編輯斯拉文(Erik Slavin)與中東特派記者柯特(Lara Korte)，被指「抗命」遭解雇，最終告上法庭。聯邦地區法官裁定，三人未能證明五角大廈違反憲法第一修正案有關保護言論自由的權利，因此拒絕阻止五角大廈的解雇行動。

美聯社報導，哥倫比亞特區聯邦地區法官麥克法登(Trevor McFadden) 4 日判決書指出， 三名原告聲稱遭解雇，其所受憲法第一修正案所保護的言論自由遭侵犯，然而三人代表報社發表獲預先批准的採訪報導，實質上是履行職務行為，因此國防部以「抗令」為由將他們解雇，並未明確違反憲法第一修正案。

判決又指出，原告聲稱解雇他們，將會阻礙他們及該報其他員工所受到言論自由保護，但原告不太可能證明這層阻礙確實存在，「星條旗報」的編輯獨立性「因此並未受到威脅」。

原告之一的斯拉文聲稱是因接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞採訪而被解雇，「根據解雇通知，是因為我接受CBS訪問時說，如果實施新聞審查，那就逾越紅線。」

科特也接受了CBS同樣的訪問。他們的訴訟也提到，是因為8月11日在「星條旗報」報導了「林肯號」航艦(USS Abraham Lincoln)在中東超長部署，導致艦上生活條件惡化，因而遭解雇。

至於李德瑞，自2007年起擔任發行人，在宣布9月底正式退休後僅數天就接到解雇通知。五角大廈在他不知情的情況下安插了一位新的副發行人，並將他解雇。

有關訴訟將國防部和國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)列為被告。國防部發言人此前曾表示，為配合國防部長推動的「現代化」計畫，解雇旨在精簡架構，並讓報導內容「遠離覺醒文化的干擾」。

代表三人提出訴訟的包括民主捍衛者基金會(Democracy Defenders Fund)等團體，基金會律師對裁決感到失望，指法官的裁決是強調了原告的「舉證責任」，並暗示會提出上訴。

精華 FAQ

  • 法院文件指出，國防部認定發行人、總編與中東特派記者有「抗命」情況，特別是接受媒體訪問、批評新聞審查及報導軍艦部署議題後，遂以抗令為由解雇。

  • 麥克法登法官認為，3人代表報社發表的是經預先批准、屬於職務內的報導與訪談內容，因此原告難以證明五角大廈明確違反第一修正案，也不易證明編輯獨立性受威脅。

  • 代表原告的民主捍衛者基金會等團體已表達失望，並暗示會提出上訴；而國防部則強調解雇是配合「現代化」與精簡架構，案件後續將進入上訴程序。

五角大廈 哥倫比亞

上一則

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

下一則

6非法移民遣返賴比瑞亞拒下機 送第4國赤道幾內亞

延伸閱讀

揭林肯號航母環境惡化遭開除 「星條旗報」3人提告國防部

揭林肯號航母環境惡化遭開除 「星條旗報」3人提告國防部
網紅柯克遇刺歸罪白人男性暴力 華郵非裔記者獲仲裁復職

網紅柯克遇刺歸罪白人男性暴力 華郵非裔記者獲仲裁復職
聯邦法官裁定 政治言論不得成撤簽依據 哥大2移民案成政策背景

聯邦法官裁定 政治言論不得成撤簽依據 哥大2移民案成政策背景
企圖推翻封口費官司判決 川普三度敗陣

企圖推翻封口費官司判決 川普三度敗陣

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06
密蘇里州核發車牌機構稱，所有個人化車牌都必須經過三級審查，最後一階段還包括法律部門審核。(密州稅務廳官網)

密蘇里核准辱華字眼車牌 亞裔震驚控種族歧視

2026-09-03 10:28

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨