星條旗報總編提告 法官拒絕阻止國防部解雇
軍系「星條旗報」(Stars and Stripes)發行人李德瑞(Max Lederer)、總編輯斯拉文(Erik Slavin)與中東特派記者柯特(Lara Korte)，被指「抗命」遭解雇，最終告上法庭。聯邦地區法官裁定，三人未能證明五角大廈違反憲法第一修正案有關保護言論自由的權利，因此拒絕阻止五角大廈的解雇行動。
美聯社報導，哥倫比亞特區聯邦地區法官麥克法登(Trevor McFadden) 4 日判決書指出， 三名原告聲稱遭解雇，其所受憲法第一修正案所保護的言論自由遭侵犯，然而三人代表報社發表獲預先批准的採訪報導，實質上是履行職務行為，因此國防部以「抗令」為由將他們解雇，並未明確違反憲法第一修正案。
判決又指出，原告聲稱解雇他們，將會阻礙他們及該報其他員工所受到言論自由保護，但原告不太可能證明這層阻礙確實存在，「星條旗報」的編輯獨立性「因此並未受到威脅」。
原告之一的斯拉文聲稱是因接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞採訪而被解雇，「根據解雇通知，是因為我接受CBS訪問時說，如果實施新聞審查，那就逾越紅線。」
科特也接受了CBS同樣的訪問。他們的訴訟也提到，是因為8月11日在「星條旗報」報導了「林肯號」航艦(USS Abraham Lincoln)在中東超長部署，導致艦上生活條件惡化，因而遭解雇。
至於李德瑞，自2007年起擔任發行人，在宣布9月底正式退休後僅數天就接到解雇通知。五角大廈在他不知情的情況下安插了一位新的副發行人，並將他解雇。
有關訴訟將國防部和國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)列為被告。國防部發言人此前曾表示，為配合國防部長推動的「現代化」計畫，解雇旨在精簡架構，並讓報導內容「遠離覺醒文化的干擾」。
代表三人提出訴訟的包括民主捍衛者基金會(Democracy Defenders Fund)等團體，基金會律師對裁決感到失望，指法官的裁決是強調了原告的「舉證責任」，並暗示會提出上訴。
法院文件指出，國防部認定發行人、總編與中東特派記者有「抗命」情況，特別是接受媒體訪問、批評新聞審查及報導軍艦部署議題後，遂以抗令為由解雇。 麥克法登法官認為，3人代表報社發表的是經預先批准、屬於職務內的報導與訪談內容，因此原告難以證明五角大廈明確違反第一修正案，也不易證明編輯獨立性受威脅。 代表原告的民主捍衛者基金會等團體已表達失望，並暗示會提出上訴；而國防部則強調解雇是配合「現代化」與精簡架構，案件後續將進入上訴程序。
精華 FAQ
法院文件指出，國防部認定發行人、總編與中東特派記者有「抗命」情況，特別是接受媒體訪問、批評新聞審查及報導軍艦部署議題後，遂以抗令為由解雇。
麥克法登法官認為，3人代表報社發表的是經預先批准、屬於職務內的報導與訪談內容，因此原告難以證明五角大廈明確違反第一修正案，也不易證明編輯獨立性受威脅。
代表原告的民主捍衛者基金會等團體已表達失望，並暗示會提出上訴；而國防部則強調解雇是配合「現代化」與精簡架構，案件後續將進入上訴程序。
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