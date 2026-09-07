星條旗報總編提告 法官拒絕阻止國防部解雇

三名遭國防部開除的「星條旗報」新聞工作者提告要求法院阻止五角大廈的解僱命令，遭到聯邦法官拒絕。(美聯社)

軍系「星條旗報」(Stars and Stripes)發行人李德瑞(Max Lederer)、總編輯斯拉文(Erik Slavin)與中東特派記者柯特(Lara Korte)，被指「抗命」遭解雇，最終告上法庭。聯邦地區法官裁定，三人未能證明五角大廈 違反憲法第一修正案有關保護言論自由的權利，因此拒絕阻止五角大廈的解雇行動。

美聯社報導，哥倫比亞 特區聯邦地區法官麥克法登(Trevor McFadden) 4 日判決書指出， 三名原告聲稱遭解雇，其所受憲法第一修正案所保護的言論自由遭侵犯，然而三人代表報社發表獲預先批准的採訪報導，實質上是履行職務行為，因此國防部以「抗令」為由將他們解雇，並未明確違反憲法第一修正案。

判決又指出，原告聲稱解雇他們，將會阻礙他們及該報其他員工所受到言論自由保護，但原告不太可能證明這層阻礙確實存在，「星條旗報」的編輯獨立性「因此並未受到威脅」。

原告之一的斯拉文聲稱是因接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞採訪而被解雇，「根據解雇通知，是因為我接受CBS訪問時說，如果實施新聞審查，那就逾越紅線。」

科特也接受了CBS同樣的訪問。他們的訴訟也提到，是因為8月11日在「星條旗報」報導了「林肯號」航艦(USS Abraham Lincoln)在中東超長部署，導致艦上生活條件惡化，因而遭解雇。

至於李德瑞，自2007年起擔任發行人，在宣布9月底正式退休後僅數天就接到解雇通知。五角大廈在他不知情的情況下安插了一位新的副發行人，並將他解雇。

有關訴訟將國防部和國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)列為被告。國防部發言人此前曾表示，為配合國防部長推動的「現代化」計畫，解雇旨在精簡架構，並讓報導內容「遠離覺醒文化的干擾」。

代表三人提出訴訟的包括民主捍衛者基金會(Democracy Defenders Fund)等團體，基金會律師對裁決感到失望，指法官的裁決是強調了原告的「舉證責任」，並暗示會提出上訴。