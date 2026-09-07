6非法移民遣返賴比瑞亞拒下機 送第4國赤道幾內亞

戴著腳鐐的移民正要被押上遣送專機。川普總統大力推行將非法移民遣送第三國政策，日前卻首次傳出被遣送至第四國的案例。(美聯社)

川普總統二度就任以來大力推行將移民 " rel="154806">非法移民 遣送第三國政策，累計至今已有逾2萬3000人被遣送至26個國家。但日前卻首次傳出被遣送第四國的情形。

英國衛報(Guardian)報導，上個月下旬，約有20位移民的手腕、腰部和腳踝被上銬後，押上一架飛機，送往西非海岸的賴比瑞亞(Liberia)，8月20日，當遣返專機降落賴比瑞亞首都蒙羅維亞(Monrovia)，機上四名古巴人、一名巴西人和一名喀麥隆人拒絕下機，傳聞其中有人甚至因此遭到移民與海關執法局(ICE)探員毆打。後來ICE人員承諾將他們送返美國。

結果數小時後，這六人被送到全球最專制、最腐敗的非洲國家赤道幾內亞 (Equatorial Guinea)，武裝人員將他們押到首都馬拉博(Malabo)一家飯店改建的拘留中心關押至今。當地生活環境極其惡劣，但兩國政府完全漠不關心。

亞裔美國人促進正義協會亞特蘭大分會(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta)訴訟主管梅雷迪絲·尹(Meredyth Yoon)指出：「這是我第一次聽說有人被遣送第三國，拒絕下機後，又被匆匆原基載往第四國的案例。」並強調六人上機前沒有被徵詢意見，甚至不知道自己被送往賴比瑞亞，更遑論赤道幾內亞。

尹女士指出，六人被關押地點環境惡劣，食物不足，連基本衛生用品或醫療服務都沒有；既無法離開飯店，也無法聯繫家人，還受到武裝警衛日夜監控。「他們的家人非常害怕，對他們的安全深感憂心，他們沒有做錯任何事，卻被強行關押，不知道自己將面臨什麼樣的命運。」

根據報導，川普政府將移民遣送至第四國的做法似乎無前例可循，但自去年11月以來已有近60人(多數來自其他國家的非洲移民)被直接遣送至赤道幾內亞，華府非政府組織EG Justice創辦人兼執行長艾利坎特(Tutu Alicante)直言：「這種情況在赤道幾內亞、史瓦帝尼、蘇丹、加納和賴比瑞亞等很多國家發生，被遣送的多半是無辜移民，他們在美國沒有任何前科，實在令人無法接受。」