川推AI數據中心 69%民眾：別建在我家附近

最新民調顯示，近七成的受訪者都表示反對在自家附近興建數據中心。圖為亞馬遜公司位於印第安那州的大型AI數據中心。(路透)

川普 總統大力推動興建人工智慧(AI)數據中心，然而根據國家廣播公司與SurveyMonkey合作的「NBC新聞決策台民調 」(NBC News Decision Desk Poll)顯示，近七成的受訪者都表示反對在自家附近興建數據中心。

距離期中選舉只剩兩個月的時間，民間對川普要在全國廣建AI數據中心政策的反對聲浪日益高漲。根據NBC民調，有69%的受訪者都反對在其所在地區建設AI數據中心，表示「強烈反對」的受訪者就多達45%。

沃格爾(Dawn Vogel)是愛阿華州布坎南郡(Buchanan County)共和黨 政務監督委員。他與國會的民主社會主義人士的觀念格格不入，然而對於川普政府的數據中心政策，他的看法卻與與民主黨不謀而合，即是認為這種大型資料庫在美國擴張得太快。

今年稍早，沃格爾投票支持一項暫停令，暫時禁止AI數據中心建在她居住的布坎南郡。該郡是川普的鐵票區，2024年總統大選中63%選票支持川普。在此同時，美國最知名的兩位民主社會主義人士，紐約州民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)和佛蒙特州獨立派參議員桑德斯(Bernie Sanders)也提出了一項類似的暫停令，該暫停令的效力將及全美。

沃格爾表示，「我認為這並非共和黨或民主黨的問題。這關乎土地的最佳用途，關乎自然資源的最佳利用。」她強調，「你可以擁有世界上所有你想要的數據，但如果沒有水喝，就沒有人類來使用這些數據。」她並且表示，她還沒有遇到任何一位支持AI數據中心的選民。

沃格爾的觀點促使她加入了一個鬆散但規模龐大的民粹主義聯盟，該聯盟正通過投票、張貼標語、訴諸法庭以及在各級政府層面反對數據中心的興建。

川普8月曾經表示，那些不願意興建數據中心的社區，只想待在落後與貧窮的環境中，他們若想致富與遍地就業機會，就應讓數據中心進駐。」

但根據NBC的的調查，選民認為這並非落後與否的問題，而是關乎他們所住社區週邊環境問題。這些選民的政治立場各不相同，但他們都不希望AI數據中心建在自家附近。更有一些人認為，這已升級為強者剝削弱者的問題。