波音767邁阿密貨機失事已5死 奧蘭多機場接收轉降航班

亞馬遜貨機衝出邁阿密機場跑道，撞上停車場車輛，造成至少5死。(歐新社)

CNN報導，美國電商巨頭亞馬遜 一架貨運飛機美東6日下午在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，撞上多輛汽車後起火，現場冒出濃厚黑煙，至少造成5人死亡。事故導致邁阿密機場部分跑道及滑行道關閉，鄰近的奧蘭多國際機場（MCO）隨後接收多架原本飛往邁阿密的轉降航班，以協助疏運受影響旅客。

奧蘭多機場並呼籲遭轉降至當地的旅客，與所搭乘的航空公司聯繫，以安排後續行程，同時希望旅客在機場運作受影響期間保持耐心。

至於原本從奧蘭多國際機場出發的旅客，機場則提醒，前往機場前應先向航空公司確認航班是否準時，以免受到事故造成的航班調度影響。

這起事故發生於美東時間6日下午約2時。涉事飛機為亞馬遜Prime Air貨運飛機，降落邁阿密國際機場時未能在跑道盡頭前停下，最終衝出跑道，並撞上機場周邊道路上的多輛車。

目前至少有5人在事故中死亡，但死者身分尚未公布。

至於飛機為何未能在跑道盡頭前停下，目前仍不清楚。CNN檢視空中交通管制通訊錄音後指出，機組人員在降落前並未通報緊急狀況。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，正在蒐集這起事故的相關資訊；美國聯邦航空總署（FAA）則將負責調查事故原因。

亞馬遜貨機衝出邁阿密機場跑道，撞上停車場車輛，造成至少5死。(路透)