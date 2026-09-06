美航艦林肯號結束泰國靠港 5000官兵休整5天

「林肯號」9月3日停靠泰國春武里府林查班港休整。（路透）

搭載數千名美軍官兵的美國航空母艦林肯 號（USS Abraham Lincoln）今天駛離泰國 ，結束5天靠港行程。這是林肯號在海上部署9個月、艦上生活條件惡化的消息傳出後，首次進行靠港休整。

林肯號的約5000名官兵2日抵達芭達雅（Pattaya）北方、鄰近曼谷的港口，進行為期5天的休整，此前他們長時間在中東執行部署任務。

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由於適逢泰國旅遊淡季，美軍官兵抵達讓以海灘和夜生活聞名的巴達雅商家燃起希望。

法新社記者目擊，林肯號今天上午11時左右從林差曼港（Laem Chabang）駛離。林差曼港距離巴達雅約半小時車程。

儘管外界擔心可能發生麻煩，當地警方今天表示，這次靠港行程大致平安結束。

巴達雅警察局長安尼克（Anek Srathongyoo）告訴法新社：「一切都很順利。」

警方指出，除了3日凌晨有2名美國水兵在巴達雅發生酒後扭打之外，「沒有逮捕事件，也沒有其他爭吵」；這2名水兵事後已被送回艦上。

美國民主黨籍國會議員上月要求調查林肯號上的生活條件。此前有報導指，艦上曾出現食物短缺、管線故障及人員心理健康危機等問題。

儘管林肯號在中東的任務已由美軍另一艘航艦華盛頓號（USS George Washington）接手，但艦上傳出的問題已引發外界對美國總統川普遲遲未結束伊朗戰爭的批評。

巴達雅市長波拉梅（Poramase Ngampiches）今天表示，估計美軍官兵這次到訪期間消費總金額高達1億泰銖；此外，當地也從「向軍艦販售物資，例如價值數百萬泰銖的牙膏」中受益。