推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

紐約時報報導，據知情人士透露，川普政府正在計畫允許已婚夫婦其中全職在家照顧孩子的一方領取兒童照護補助，資金將來自一項旨在幫助在職父母的聯邦計畫。這是副總統范斯 (JD Vance)力推的一項政策，目的在推動傳統家庭觀念。

這項改革包括將設立一項用於支付父母在家照顧子女費用的聯邦補貼，這也是川普政府迄今為止利用聯邦資金推廣傳統家庭觀念的最重要措施之一。

至於資金來源，川普政府計畫挪用衛生與公眾服務部(HHS)在上世紀90年代設立的一項基金，該基金旨在幫助低收入 和工薪階層父母支付兒童保育費用，讓他們能夠專心工作或繼續求學。

根據草案，全職在家照顧孩子的父母將受益於此一補貼，每個孩子每年將因此得到約9000元補貼。預料此舉可能改變聯邦兒童保育經費的分配模式。

目前補助 80%給單親父母

不過批評人士指出，此舉最終可能導致資金從在職父母及托兒機構轉移，迫使一些相關機構提高收費甚至倒閉，加劇許多專家所說的美國托兒危機。中間派智庫尼斯卡寧中心(Niskanen Center)的社會政策主任麥凱布(Joshua McCabe)表示，「在不增加資金的情況下擴大資格範圍，意味著更多父母將爭奪同樣的資金，這將使更多父母，尤其是單親職業父母的處境更加艱難。」

根據HHS的數據顯示，目前領取托兒補助的87萬戶家庭中，約有80%是單親家庭，其中大多數是母親。這項政策調整實際上會鼓勵父母留在家中照顧孩子，這個想法也正是保守派推動傳統家庭觀念，讓更多母親留在家中的政策的一部分。

根據草案，將允許收入達到一定水平的已婚夫婦中，有一位留在家中照顧孩子，即可領取補貼。此外，這項調整無需國會批准即可實施。皮尤研究中心(Pew Research Center)的數據顯示，在夫婦中扮演全職父母的超過80%都是母親。

范斯力推 認日托傷害兒童

白宮 力推此一計畫，並被視為范斯的首要任務。這也是國務卿魯比歐(Marco Rubio)擔任參議員期間大力主張的政策。

范斯的妻子烏莎(Usha Vance)曾是一名公司律師，今年7月生下第四個孩子。范斯長期以來一直倡導母親應留在家中照顧幼兒，並呼籲將兒童保育補貼計畫擴展到提供「親屬照顧」的人。

2021年，范斯與人合著一篇評論文章，在華爾街日報發表，文中指出日托可能會對兒童造成傷害，並宣稱「幼兒與父母待在家中時，會然更快樂、更健康。」

由HHS管理的120億美元兒童保育與發展基金(Child Care and Development Fund)設立於柯林頓政府時期，旨在支持中低收入父母就業。該基金為13歲以下兒童的照護提供補貼，目前已涵蓋約130萬名兒童的照護費用。