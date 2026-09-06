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利比亞動亂、綁架頻傳 國務院發布最高四級警告：去之前先立遺囑

編譯周芳苑／綜合報導
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國務院將利比亞列入最高四級警告，稱美國人去利比亞隨時會面臨危險，若非得去，最好先...
國務院將利比亞列入最高四級警告，稱美國人去利比亞隨時會面臨危險，若非得去，最好先寫好遺書。圖為利比亞的煉油廠受無人機攻擊爆炸。（美聯社）

國務院針對利比亞(Libya)發布最高級別的旅行警告，敦促打算前往該國的美國公民事先準備遺囑並留下DNA樣本。

國務院對利比亞發出第四級「勿前往」(Do Not Travel)警示，警告美國公民不論基於什麼理由都不要前往這個高風險國家，當地犯罪猖獗、恐怖主義橫行、健康衛生惡劣，外國人可能遭遇動亂、綁架和地雷等危險。

國務院稱，利比亞境內武器氾濫，武裝團體與政府軍之間隨時可能爆發衝突；如果真的要前往當地，建議指定保險受益人或擬定授權委託書，提前立好遺囑交代身後事。

國務院建議稱，利比亞犯罪組織涉嫌參與毒品和人口販運以及其他走私活動，有針對性的綁架和暗殺事件也屢見不鮮；而且，美國公民在緊急情況下恐怕難以獲得政府援助，應自行制定緊急撤離計畫。

美國目前在利比亞沒有大使館，美國政府基於安全風險無法提供緊急服務。

國務院並警告，在利比亞，恐怖攻擊可能無預警發生，示威活動也可能演變成暴力事件並擾亂交通和其他基本服務；地雷和未爆彈也是大威脅，通常沒有標記或難以識別，旅行者應避開路邊溝渠、路肩和未標記小路、切勿觸碰可能是未爆彈的物品。

對於不顧警告決定前往利比亞的美國公民，國務院除了建議制定無需依賴美國政府援助的緊急撤離計畫外，還建議應與親人分享重要文件和登入訊息、制定通訊計畫、考慮聘請專業保全機構。

國務院並建議與親人建立「生存證明協定」(Proof of Life Protocol)，萬一被劫持為人質時可派上用場。該協定是自動化安全與應急機制，使用者須定期回報「我還活著」(或安全)，一旦指定時間內未回報，系統將自動執行預先設定好的指令。

國務院另建議將DNA樣本留給醫療機構，以備家人於必要時識別身分。

政府持續針對其他高風險國家發出旅遊和安全警告。針對以色列，由於恐怖主義和動亂，某些地區也被列為最高第四級「勿前往」警告，包括加薩走廊附近、以埃邊境以及以色列北部部分地區。

精華 FAQ

  • 國務院對利比亞發布第4級「勿前往」警示，屬於最高級別旅遊警告，明確要求美國公民不論原因都不要前往，以降低遭遇嚴重風險的可能。

  • 內文指出利比亞存在犯罪猖獗、恐怖攻擊、武裝衝突、綁架、暗殺、地雷與未爆彈等多重威脅，且外國人可能面臨動亂與基本服務中斷。

  • 國務院建議先立遺囑、指定保險受益人、留存DNA樣本，並與親友分享文件與密碼、建立通訊與撤離計畫，必要時還可聘請專業保全協助。

國務院 美國公民

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