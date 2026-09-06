膠帶「五花大綁」美航乘客滋事遭制伏 照片爆紅

美國航空班機在飛行途中一名乘客突然抓狂、攻擊其他乘客，最後被眾人合力制伏，綁在座位上，飛機也被迫緊急降落。示意圖。(路透)

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，美國航空618班機3日晚間從達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)飛往紐瓦克(Newark)途中，因乘客滋事臨時轉降巴爾的摩。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，目擊者雷耶斯(Michelle Ng-Reyes)表示，該男子在頭等艙後段劇烈扭動掙扎、傷到自己後流血，並掐住隔壁男子的脖子。眾人擔心他衝進駕駛艙，隨即聯手將他制伏。

影片來源：YouTube@Arizona’s Family (3TV / CBS 5)

退休執法人員梅希亞(Juan Mejia)與奧萊尼克(Richard Olenick)表示，飛行約2小時後場面失控。

「就像打開開關一樣，一切從安靜變成叫喊和混亂，」梅希亞說，「我轉過身，發現那個人雙手掐住坐在他旁邊、靠走道座位男子的脖子，好像在攻擊他，」坐在前兩排的兩人隨即上前，使用空服員提供的束帶與大力膠帶(duct tape)將男子捆綁在座位上。

「梅希亞跳到那名乘客旁邊的座位，開始設法控制局面，」奧萊尼克分享一張照片顯示，這名男子手腕、身體及頭部都被多圈膠帶纏繞。

目擊者補充，該男子還對空服員飆罵種族歧視與仇視同性戀言論。

飛機轉降後，馬里蘭州運輸管理局警察隊(Maryland Transportation Authority Police)登機逮捕該名男子，原訂3個半小時的航程因此延誤至8小時。

美航在聲明中表示，「保障乘客和團隊成員的安全是首要任務，美航絕不容忍任何暴力行為。感謝團隊成員的專業精神，也感謝乘客的理解。」

聯邦調查局(FBI)在聲明中表示，該名乘客是67歲亞利桑納州居民倫丁(Arthur Lundeen)，因違反州級法律遭到羈押，FBI正調查並將與馬里蘭聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for the District of Maryland)協商，以決定是否提出聯邦指控。

聯邦航空管理局(FAA)統計，今年已接獲逾1160起不當行為乘客報告。涉案者除面臨刑事起訴外，最高還可能面臨超過4.3萬元的罰鍰。