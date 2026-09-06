莫札特歌劇搬上舞台 蟒蛇「公主」參加試鏡
幾乎所有在紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)登台的演員都必須參加試鏡，就連即將在莫札特經典歌劇「女人皆如此」(Così fan tutte)改編版中短暫亮相的蛇，也不例外。在試鏡會中，一條名叫「公主」(Princess)的蟒蛇拿下了這個冷血動物角色。入選理由之一是：她體型碩大，在舞台上的視覺衝擊力道更強。
美聯社刊出8月28日拍下選角「定妝照」：即將在大都會歌劇院莫札特改編版歌劇「女人皆如此」飾演「弄蛇人」的行為藝術家齊格菲(Zoe Ziegfeld)與一條蛇合影。齊格菲正是決定由誰演出這個「蛇角色」的關鍵人物。
齊格菲曾是嘉年華表演者。只見她拿起每一條蛇，讓它們滑行纏繞，然後將蛇高舉過頭，在舞台中央明亮燈光下排練演出動作；她仔細觀察每一條蛇，幾乎臉對臉地貼近評估它們的行為。齊格菲說：「我需要知道這條蛇對於人類以及我們正在做的事感到自在。」
第一次試鏡結束後，齊格菲選擇了蟒蛇「公主」。她在試鏡結束後告訴美聯社：「我們將以試行方式，讓那條體型碩大、散發陽光光澤的金黃蟒蛇『公主』參與排練。她是條很棒的蛇，接下來的試行並非針對她，而是測試我自己的力量與承受度。」在第二次試鏡中脫穎而出的一條體型稍小的棕色蟒蛇「娜拉」(Nala)，將擔任「公主」的候補。
莫札特1790年歌劇「女人皆如此」大都會歌劇院改編版場景，設定在1950年代的康尼島(Coney Island)嘉年華。這是齊格菲第三次在改編版扮演弄蛇人角色。齊格菲曾在康尼島嘉年華每天表演八場弄蛇秀；轉型演出歌劇裡的弄蛇人，對她來說，幾乎是「信手拈來」。
齊格菲憶起幾年前去試鏡時，劇場不允許帶活蛇，她除了帶上自己耍蛇表演的影片，還現場演出一段「將釘子釘入自己鼻腔」的橋段，證明自己的雜耍資歷。
談起大都會歌劇院和康尼島嘉年華的異同，齊格菲說：「音樂不一樣，酬勞也不一樣。但表演本身是一種樂趣。和蛇一起演出時，最開心的是，你知道觀眾裡有人看得驚嘆不已，也有人嚇得魂飛魄散。這些反應在大都會歌劇院和康尼島都會發生；老實說，我覺得兩者相似處多於不同處。」
劇院先替蛇安排試鏡，由行為藝術家齊格菲逐一觀察蛇的反應與配合度，再從中挑選適合上台者。最後金黃蟒蛇「公主」脫穎而出，成為正式演出蛇角色。 齊格菲認為公主體型碩大，站上舞台時視覺衝擊更強，能在燈光下更突出角色效果。她也表示試行排練重點不只是蛇本身，而是測試自己的力量與承受度。 齊格菲曾在康尼島嘉年華長期表演弄蛇秀，對蛇與舞台互動十分熟悉，因此轉到歌劇院扮演弄蛇人幾乎是信手拈來。她也認為兩種表演同樣能帶給觀眾驚嘆與驚嚇。
精華 FAQ
劇院先替蛇安排試鏡，由行為藝術家齊格菲逐一觀察蛇的反應與配合度，再從中挑選適合上台者。最後金黃蟒蛇「公主」脫穎而出，成為正式演出蛇角色。
齊格菲認為公主體型碩大，站上舞台時視覺衝擊更強，能在燈光下更突出角色效果。她也表示試行排練重點不只是蛇本身，而是測試自己的力量與承受度。
齊格菲曾在康尼島嘉年華長期表演弄蛇秀，對蛇與舞台互動十分熟悉，因此轉到歌劇院扮演弄蛇人幾乎是信手拈來。她也認為兩種表演同樣能帶給觀眾驚嘆與驚嚇。
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