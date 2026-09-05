美病例創高 小甘迺迪終於承認：賓州1嬰死於麻疹

長期反對疫苗接種的衛生部長小甘迺迪4日終於承認賓州有一名嬰兒死於麻疹。(路透)

衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)4日終於承認賓州 一名嬰兒死於麻疹 。路透報導，在川普總統及長期反對疫苗接種的最高衛生主管小甘迺迪領導下，美國麻疹病例數達到30多年來最高水平；疾病防治中心(CDC )4日表示，今年迄今，美國已確診3134例麻疹病例，創下35年來單一年度最高紀錄。

小甘迺迪8月曾質疑賓州衛生部門報告的兩例麻疹相關死亡病例死因是否真的麻疹病毒。CDC原本已接受賓州的結論。公衛專家表示，小甘迺迪此舉相當於對州衛生部門職權的嚴重政治干預，也影響各州全力降低這種高傳染性病毒風險的努力。

小甘迺迪4日在X平台針對這兩例死亡病例發文，他引述賓州蘭開斯特郡(Lancaster County)驗屍官的說法，指該郡「驗屍官公開聲明，麻疹是導致一名嬰兒死亡的唯一原因，驗屍官並公開聲明該嬰兒患有阿米什型致命性小頭畸形(Amish lethal microcephaly)」；患有此病嬰兒通常只能存活約6個月，該名嬰兒死亡時約2個月大。

小甘迺迪還說，該郡驗屍官已駁回州衛生部門關於第二名嬰兒也死於麻疹的結論；CDC衛生統計機構仍需接收並審查麻疹死亡病例紀錄，目前全國數據顯示2026年沒有麻疹死亡病例。

賓州衛生廳發言人魯蘭德(Neil Ruhland)4日則重申，該州已確認兩例麻疹相關死亡病例。

權威醫療機構表示，小甘迺迪有關疫苗的言論及他擔任衛生部長期間的政策，包括試圖減少政府推薦的兒童免疫接種數量，已加劇人們對接種疫苗的猶豫心態，讓疫情更難控制。

CDC 4日表示，美國今年迄今已確診3134例麻疹病例，創下35年來年度最高紀錄。約94%病例發生在未接種疫苗或疫苗接種情況不明人群。2026年麻疹病例總數是自1989年至1991年疫情大規模爆發以來單年度最高；1989年至1991年麻疹疫情有超過5萬5000例染疫，123例死亡。

范德比大學免疫學者夏夫諾(William Schaffner)表示，「當年美國消滅麻疹，是領先全球的公衛成就，證明消除麻疹完全可以實現。如今這項成就正逐漸消逝，我擔心整個社會正試圖回到過去那糟糕的時期。」