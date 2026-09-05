美大學「搶學生」主動發入學通知 奉上2.4萬元獎學金

高中畢業生人數日益稀少，愈來愈多美國大專院校採取直接錄取的入學方式。(路透)

面對高中畢業生減少與招生壓力，美國愈來愈多大學採取「直接錄取」策略，主動向未申請的學生發出入學與獎學金通知，翻轉傳統招生模式以爭取更多學生就讀。

舉例來說，北卡羅萊納州私立溫蓋特大學（Wingate University）主動告知數千名未申請的高中生獲得錄取與2.4萬美元獎學金。今秋學季，該校對2萬人開放「直接錄取」，吸引500名新生入學，占大一新生逾五成，人數較2023年首度推行時成長七倍。

高等教育顧問業者Huron常務董事拜爾比指出，對那些不是學生搶破頭進入的名校而言，直接錄取已成為必備的招生方式，「隨這種方式日益擴大，在特定地理區域，會看到一個學生能被數十間、甚至是數百間學校錄取」。

非營利大學申請平台Common App可讓學生一次申請多校，該平台在2021年推出直接錄取試行計畫，近期已擴及215間大學。

隨著高中畢業生人數愈來愈少，更多學校改變方針，擺脫自身的象牙塔心態，以面臨人口結構變遷。此前，偏低的錄取率向來是大專院校自豪感的來源，如今，更多學府採取人人都歡迎的方針，來因應招生困境。

但光是衝高申請人數還不夠，大學真正需要的是，學子最後願意入學，成為付學費的學生。因此，學校一方面得投入資源增加申請人數，另一方面也要確保學生看到的是一個有活力的校園，進而選擇就讀。

賓州萊康明學院（Lycoming College）校長艾德蒙茲說：「這就像大家都在追逐同一隻獨角獸，所有人都在搶同一群學生。」該校學費約每年5.2萬美元，今年計劃透過Common App提供直接錄取。

美國學校搜尋與評鑑平台Niche在2023年開始提供直接錄取工具。截至上年度招生周期，參與大學數量已較2023年增加85%。

Niche執行長斯庫曼說，現在的學生已經習慣「按個按鈕，Uber或Uber Eats就立刻出現」，因此他也希望讓申請大學變得同樣順暢。