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擅將報導文章用於訓練AI OpenAI微軟再遭美2報社提告

中央社／紐約4日綜合外電報導
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OpenAI再遭美2報社提告。（路透）
OpenAI再遭美2報社提告。（路透）

繼「紐約時報」後，「西雅圖時報」和「新聞日報」（Newsday）今天向美國法院遞狀控告人工智慧（AI）開發商OpenAI和其大股東微軟，指控其未經許可複製報導內容訓練自家模型。

路透社報導，「西雅圖時報」（The Seattle Times）和總部位於紐約長島「新聞日報」在向紐約南區聯邦地區法院（District Court for the Southern District of New York）遞交的訴狀中說，OpenAI與微軟（Microsoft）涉將其網站包括須付費訂閱的內容收集導入這兩家公司用於訓練及運作自家AI產品的資料集（dataset），這些產品包括ChatGPT、Copilot和微軟搜尋引擎Bing的AI功能。

西雅圖時報和新聞日報指控，OpenAI和微軟的AI產品因此能重製其報導內容、以近似方式改寫新聞，還能提供用戶解答，從而減少民眾造訪這些媒體的網站或付費訂閱的需求。

這兩家報社要求法院下令OpenAI和微軟銷毀其報導內容複本，以及含有這些內容的訓練用資料集或AI模型。

OpenAI的1名發言人未特別針對這起訴訟置評，僅表示其模型是以公開可得的資料來訓練，並依據「合理使用」（fair use）原則。

微軟的1名發言人則以電子郵件回覆說：「這起訴訟令我們意外，我們理解在地新聞的重要性，也一貫樂意坐下來尋求這類爭議的解決之道。」

「紐約時報」（The New York Times）已於2023年對OpenAI和微軟提起類似訟案，指控這兩家公司未經許可使用數百萬則其報導文章來訓練OpenAI的熱門聊天機器人，案件尚在審理中。

目前已有數十起這類訴訟，版權方指控OpenAI、Anthropic及Meta等公司不當使用其擁有的內容來訓練自家AI系統。

精華 FAQ

  • 提出訴訟的是西雅圖時報與總部位於紐約長島的Newsday。兩家報社向紐約南區聯邦地區法院遞狀，指控OpenAI與微軟未經授權使用其報導內容。

  • 報社指控兩家公司將包含付費內容的網站文章收集進訓練資料集，用來訓練與運作ChatGPT、Copilot及Bing AI功能，並能重製或改寫其新聞內容。

  • 這起案件延續紐約時報2023年對OpenAI和微軟的類似提告，核心爭議都是未經許可使用大量報導訓練AI。目前已有數十起相關版權訴訟陸續出現。

OpenAI 微軟 紐約時報

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