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豬腎橋植人腎 新罕布夏州男全球成功首例

編譯陳韻涵／綜合報導
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2025年1月25日新罕布夏州腎臟病患者安德魯斯，接受麻州布萊根總醫院的基因改造...
2025年1月25日新罕布夏州腎臟病患者安德魯斯，接受麻州布萊根總醫院的基因改造豬腎移植。醫師手中拿的罐子裡就是經過69項基因編輯的豬腎。(美聯社)

新罕布夏州男子安德魯斯(Tim Andrews)成為全球首例「先接受豬腎移植，等到有合適人類腎臟捐贈再橋接移植」成功個案，這項醫學里程碑3日發表於權威期刊「刺胳針」(The Lancet)。

紐約時報報導，安德魯斯的腎臟長年飽受糖尿病與高血壓摧殘，最終惡化為末期腎臟病；他兩年前一度虛弱到無法行走，且曾兩度心臟病發。

全美約有9萬人在等待腎臟移植，平均每天有11人在等待期間過世；安德魯斯的血型罕見，配對到人類捐贈腎臟的機率極低。

當年得知麻州布萊根總醫院(Mass General Brigham)正在進行基因改造豬腎移植試驗後，他主動表達參與意願，認為既然可能難逃一死，不如貢獻給醫學研究。

安德魯斯2025年1月25日接受基因改造豬腎移植，供體豬經過69項基因編輯，包括降低人體免疫排斥反應、處理豬內源性逆轉錄病毒等。

手術完成後，豬腎迅速發揮功能，初期排斥反應也一度透過調整藥物控制，讓安德魯斯的體能與食慾明顯改善。

這枚豬腎在他體內持續運作了271天，打破先前一名阿拉巴馬州女性移植130天的紀錄，成為活體人體豬腎異種移植最長存活紀錄。

不過，豬腎移植約半年後，逐漸出現血管損傷與發炎現象，麻州總醫院2025年10月23日取出豬腎，確切損傷原因仍待研究。

安德魯斯短暫恢復洗腎，82天後終於在今年1月等到配對成功的人類捐贈腎臟並成功移植，目前腎功能良好，成為全球首例完整走完「豬腎過渡再橋接移植人類腎臟」全程的病患。

研究論文主要作者、麻州總醫院臨床移植耐受中心副主任瑞爾拉(Leonardo Riella)指出，洗腎對病人身心的耗損極大，病情往往惡化到無法接受移植，甚至在等待換腎期間死亡；相較之下，豬腎全天候排尿、代謝廢物，效果遠優於洗腎。

瑞爾拉表示，眼前較可行的目標，是讓豬器官成為移植的「橋樑」，也許10年到15年後，才能討論與人類腎臟同樣持久的替代方案，「我們才剛起步。」

精華 FAQ

  • 因他先接受基因改造豬腎移植，之後再等到合適的人類捐贈腎臟並成功換腎，完整走完「豬腎橋接到人腎」流程，成為全球首例成功個案。

  • 供體豬經過 69 項基因編輯，以降低免疫排斥並處理豬內源性逆轉錄病毒；移植後豬腎初期功能穩定，雖後來出現血管損傷與發炎，仍創下 271 天紀錄。

  • 因洗腎對病患身心消耗大，部分人甚至等不到人類腎臟就病情惡化或死亡；豬腎若能暫時代替腎功能，可幫助患者撐到合適的人腎捐贈出現。

新罕布夏州 心臟病 血型

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