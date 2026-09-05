密州5歲華童去年被高壓氧治療燒死 安全經理判刑19個月

牛津中心的高壓氧氣艙，該機構目前處於停止營業狀態。(取自Oxford Center官網)

密西根州 一名五歲華裔 男童去年接受高壓氧治療意外燒死的不幸案件，檢方起訴四名涉案相關人員，經過一年多的訴訟，被告之一的安全經理被判處19個月徒刑。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，奧克蘭郡(Oakland County)巡迴法院以過失殺人罪，判處66歲被告莫斯特勒((Jeffrey Mosteller)19個月徒刑，儘管逃過最高15年刑期，但若服刑期間表現不佳，仍可能面臨更長刑期，即使服刑期滿也會被拒絕假釋，因此被告律師莎倫(Alona Sharon)透過聲明指出：「我預估他的表現會非常好，我希望他能夠在服刑19個月後獲釋。」

今年7月，密西根州總檢察長內塞爾(Dana Nessel)宣布與莫斯特勒達成認罪協議，並強調：「雖然任何判決都無法挽回這場悲劇，但我希望透過這次定罪能給死者家屬帶來一點安慰。」

去年元月，五歲的庫柏(Thomas Cooper)為了治療睡眠呼吸中止症和注意力不足過動症，到底特律郊區特洛伊(Troy)市高壓氧氣艙設施「牛津中心」(Oxford Center)接受治療，不料高壓艙突然爆炸起火，釀成不幸。

原告律師哈靈頓(James Harrington)向NBC透露，事發當時，庫柏的華裔母親衝向高壓艙試圖搶救兒子，導致手臂燒傷，可惜最終未能成功，眼睜睜看著兒子被活活燒死。

檢方指控「牛津中心」故意無視美國國家消防協會(NFPA)和高壓氧氣艙製造商Sechrist Industries制定的安全規範，因此起訴四名涉案人員，除了莫斯特勒，還有負責人彼得森(Tamela Peterson)與主要管理助理馬肯(Gary Marken)也被控二級謀殺，至於第四名被告、高壓氧艙操作員莫菲特(Aleta Moffitt)則被控過失殺人以及偽造醫療紀錄，不過這三名被告否認所有指控，目前仍在靜候司法審判。

報導指出，庫柏的父母已對牛津中心和高壓氧艙製造商提起民事訴訟並具體求償1億元。目前牛津中心處於停業狀態。