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傳向白宮洩密 長期挺川普的女主播巴爾帝羅默突遭福斯開除

記者顏伶如／綜合報導
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在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播巴爾帝羅默突然「被離職」。...
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播巴爾帝羅默突然「被離職」。（路透）

長期支持川普總統的福斯新聞網(Fox News)當家女主播瑪莉亞·巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)3日突然離開主播台。電視台僅說這項決定屬於「商業決定」(business decision)，並未說明細節；巴爾帝羅默的律師則否認並駁斥有關她遭到開除的傳言。社群網站傳出她可能接任白宮新聞秘書，但未獲得證實。

福斯新聞網3日發表聲明說：「即日起，瑪莉亞·巴爾帝羅默不再任職福斯新聞媒體集團(FOX News Media)。」聲明中說，感謝她過去12年半的工作表現，「祝福她人生下一章一切順利」。福斯新聞網4日再度發表聲明表示，巴爾帝羅默離職屬於「商業決定」。

離職之前，58歲的巴爾帝羅默在福斯商業新聞網(FOX Business)主持「與瑪莉亞共度早晨」(Mornings with Maria)、「瑪莉亞‧巴爾帝羅默的華爾街」(Maria Bartiromo's Wall Street)節目，周日上午時段在福斯新聞網主持「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目。

華盛頓郵報4日報導，消息人士說，巴爾帝羅默離職是福斯的「單方面決定」。

CNN報導，知情人士說，巴爾帝羅默向白宮透露福斯內部機密，電視台高層在8月便決定撤換她。

福斯新聞網說，「與瑪莉亞共度早晨」最後一期已於3日播出，節目從4日開始轉型為「福斯商業晨間節目」(Mornings With Fox Business)，由不同主播輪流主持。

「周日早晨談未來」在這個周末便將改由主播查菲茨(Jason Chaffetz)代班主持，電視台正在尋找正式接班的主持人選。

2014年，巴爾帝羅默從CNBC新聞頻道跳槽，加入福斯商業新聞網擔任全球市場主編，曾主持2015年與2016年共和黨總統初選辯論，公開支持川普。

2020年11月，川普尋求連任落敗之後，首次接受媒體訪問就是巴爾帝羅默專訪。巴爾帝羅默對於川普指稱的選舉遭到操控、大規模舞弊表示認同。

2021年，選舉科技公司Smartmatic後來提告誹謗並要求27億元賠償的訴訟裡，她被單獨點名為被告。她也被捲入投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網的誹謗官司，福斯新聞網在2023年以7.875億元達成和解。和解後，福斯新聞網承認反覆播出支持川普不實選舉舞弊指控是錯誤的。

巴爾帝羅默今年1月、4月兩度深度專訪川普，川普曾打電話到她的節目現場連線，也在「真實社群」(Truth Social)發文稱讚她。川普3日晚間發文寫道：「無法相信瑪莉亞‧巴爾帝羅默不再主持福斯那些很棒的節目了。」

精華 FAQ

  • 福斯對外僅表示這是「商業決定」，並未說明更多細節；但華郵與CNN引述消息人士指出，真正原因可能與她向白宮透露福斯內部機密有關。

  • 她長期公開支持川普，曾專訪川普並認同其選舉遭操控的說法，也因此被捲入Smartmatic與Dominion相關誹謗訴訟，福斯後來還以7.875億元和解。

  • 「與瑪莉亞共度早晨」已於3日播出最後一集，4日起改為「福斯商業晨間節目」，由不同主播輪流主持；另一節目則先由Jason Chaffetz代班。

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