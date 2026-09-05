宣傳施政？白宮官網推MAGA街機遊戲 蓋邊境牆抓非法移民

白宮官網3日推出1980年代風格的電子遊戲頁面，宣揚川普政績和政策目標。(美聯社)

白宮 官方網站30日推出「電子遊戲場」(video arcade)頁面，以一系列1980年代風格的電子遊戲，宣傳川普政府施政重點。目前共有五款遊戲，包括讓玩家在美墨邊境抓捕入侵的移民 、建造邊境圍牆，以及為川普兒童帳戶儲值等等。

白宮官網的電子遊戲之一，「川普儲蓄大富翁」(Trump Savings Tycoon)，玩家可以透過為川普帳戶儲值獲得點數。（取自whitehouse.gov/arcade/）

「今日美國報」(USA Today)報導，每款遊戲都以川普總統的某項特定政策為主題，例如邊境執法、拘留移民、學校午餐健康、和兒童儲蓄計畫。第六款遊戲目前正在設計中。

在名為「Rio Run」的貪食蛇類遊戲中，玩家扮演一名繫著藍色領帶的年長白人男子，沿著格蘭河「巡邏邊界」，抓走「現場每一名越境者」，以累積驅逐出境分數。遊戲中的「越境者」膚色包括棕色、黑色或白色；玩家抓到其中一人後，對方會突然換上橘色連身囚衣，跟在玩家身後。

另一款移民主題遊戲「Build The Wall」要求玩家堆疊磚塊，對抗「殭屍邊境圍攻」，並「守住防線」。其他遊戲則包括操控白頭海鵰沿著國家廣場飛行，以及接住鑽石和現金，替自己的「兒童川普帳戶」累積資金。

有線新聞網CNN指出，白宮近來積極透過網路嘲弄民主黨人，過去甚至曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，推出小遊戲則是最新手法，同時還在X平台發布宣傳片，把經典遊戲品牌「SEGA」改成「MAGA」。

川普與白宮因積極運用社群媒體及政府官方平台，並曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，遭到嚴厲批評，包括把眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)畫成戴著墨西哥寬邊帽，以及把歐巴馬夫婦描繪成叢林中的猿猴。

雖然有網友在X貼出自己玩白宮街機遊戲的分數，但也有人質疑，在伊朗戰爭陷入泥淖、生活成本高漲之際，川普政府是否把施政重點放錯地方。不過，一名白宮官員告訴CNN：「這是為了進一步凸顯充滿樂趣與勝利的文化，與民主黨人為美國描繪的黑暗社會主義願景之間的對比。」