宣傳施政？白宮官網推MAGA街機遊戲 蓋邊境牆抓非法移民
白宮官方網站30日推出「電子遊戲場」(video arcade)頁面，以一系列1980年代風格的電子遊戲，宣傳川普政府施政重點。目前共有五款遊戲，包括讓玩家在美墨邊境抓捕入侵的移民、建造邊境圍牆，以及為川普兒童帳戶儲值等等。
「今日美國報」(USA Today)報導，每款遊戲都以川普總統的某項特定政策為主題，例如邊境執法、拘留移民、學校午餐健康、和兒童儲蓄計畫。第六款遊戲目前正在設計中。
在名為「Rio Run」的貪食蛇類遊戲中，玩家扮演一名繫著藍色領帶的年長白人男子，沿著格蘭河「巡邏邊界」，抓走「現場每一名越境者」，以累積驅逐出境分數。遊戲中的「越境者」膚色包括棕色、黑色或白色；玩家抓到其中一人後，對方會突然換上橘色連身囚衣，跟在玩家身後。
另一款移民主題遊戲「Build The Wall」要求玩家堆疊磚塊，對抗「殭屍邊境圍攻」，並「守住防線」。其他遊戲則包括操控白頭海鵰沿著國家廣場飛行，以及接住鑽石和現金，替自己的「兒童川普帳戶」累積資金。
有線新聞網CNN指出，白宮近來積極透過網路嘲弄民主黨人，過去甚至曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，推出小遊戲則是最新手法，同時還在X平台發布宣傳片，把經典遊戲品牌「SEGA」改成「MAGA」。
川普與白宮因積極運用社群媒體及政府官方平台，並曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，遭到嚴厲批評，包括把眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)畫成戴著墨西哥寬邊帽，以及把歐巴馬夫婦描繪成叢林中的猿猴。
雖然有網友在X貼出自己玩白宮街機遊戲的分數，但也有人質疑，在伊朗戰爭陷入泥淖、生活成本高漲之際，川普政府是否把施政重點放錯地方。不過，一名白宮官員告訴CNN：「這是為了進一步凸顯充滿樂趣與勝利的文化，與民主黨人為美國描繪的黑暗社會主義願景之間的對比。」
該頁面以1980年代風格的街機遊戲包裝川普政府施政重點，內容圍繞邊境執法、移民政策、學校午餐與兒童儲蓄等議題，兼具宣傳與政治嘲諷意味。 Rio Run 是類似貪食蛇的遊戲，玩家扮演繫藍領帶的年長白人男子沿邊界巡邏，抓走越境者累積驅逐分數，被抓者還會變成橘色囚衣跟隨。 外界批評白宮利用官方平台進行政治嘲弄，且過去曾出現帶有種族歧視或冒犯性的圖片；在戰事與物價壓力下，這類宣傳也被質疑偏離施政重心。
精華 FAQ
該頁面以1980年代風格的街機遊戲包裝川普政府施政重點，內容圍繞邊境執法、移民政策、學校午餐與兒童儲蓄等議題，兼具宣傳與政治嘲諷意味。
Rio Run 是類似貪食蛇的遊戲，玩家扮演繫藍領帶的年長白人男子沿邊界巡邏，抓走越境者累積驅逐分數，被抓者還會變成橘色囚衣跟隨。
外界批評白宮利用官方平台進行政治嘲弄，且過去曾出現帶有種族歧視或冒犯性的圖片；在戰事與物價壓力下，這類宣傳也被質疑偏離施政重心。
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