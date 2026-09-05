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川普訪愛爾蘭仍將搭卡達贈的新空軍一號 安全升級尚未完成

記者顏伶如／綜合報導
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據一名資深白宮官員表示，川普總統下周前往愛爾蘭訪問時，仍將搭乘卡達政府贈送的「新...
據一名資深白宮官員表示，川普總統下周前往愛爾蘭訪問時，仍將搭乘卡達政府贈送的「新空軍一號」。(路透)

華盛頓郵報4日引述一名資深白宮官員說法，川普總統下周前往愛爾蘭訪問時，仍將搭乘卡達政府贈送的「新空軍一號」。今年7月，川普參加北約峰會後離開土耳其時，由於面臨安全威脅而臨時秘密改搭另一架飛機，愛爾蘭之行將是臨時更換飛機事件以來，川普第一次搭乘這架豪華波音747-8專機前往海外訪問。

今年7月川普出發前往土耳其北約峰會時，隨行記者魚貫登上「新空軍一號」。但是在回程...
今年7月川普出發前往土耳其北約峰會時，隨行記者魚貫登上「新空軍一號」。但是在回程時，川普因為安全威脅而臨時秘密改搭另一架飛機。(路透)

報導指出，外界擔心卡達贈送的這架飛機缺乏空軍的VC-25A總統專機數十年來經過高度客製化改裝及反飛彈攻擊的安全功能；愛爾蘭之行凸顯川普對於卡達贈送的這架飛機之喜愛與依賴。

川普7月曾說，卡達贈送飛機將返廠進行「極限升級」(maxed out)，排除安全疑慮。先前傳出飛機安全升級將在今秋展開，但白宮尚未公布時間表，升級工程可能將延到期中選舉之後。在沒有完成安全升級的情況下，隨著輔選行程愈加密集，川普搭乘卡達贈送的這架飛機次數將更加頻繁。

川普下周將前往德州，主持在達拉斯舉行的共和黨代表活動。川普本周也說，11月3日選舉之前將到阿拉斯加等選情緊張的州造勢。

訪問愛爾蘭期間，川普將出席在敦貝格(Doonbeg)川普高爾夫球場舉行的愛爾蘭公開賽。官員表示，川普也將與愛爾蘭官員舉行正式會談。

英國廣播公司(BBC)報導，川普將會見愛爾蘭總統康諾利(Catherine Connolly)及總理馬丁(Micheal Martin)。

空軍已經耗資4億元改裝卡達贈送的波音飛機，政府尚未透露未來幾個月還要再花多少錢。

空軍2017年與波音公司簽約購買兩架747-8做為總統專機的後繼機種，但目前並不確定能否在川普於2029年1月卸任前交機，國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)估計，這兩架波音飛機的改裝升級成本已超過56億元。

部分國會議員質疑，為何兩架新機的升級費用比卡達贈送飛機的改裝費用還要昂貴許多；也有部分國會議員擔憂卡達飛機是否跟政府自己採購的飛機一樣安全。

精華 FAQ

  • 他仍將搭乘卡達政府贈送的「新空軍一號」，也就是一架豪華波音747-8專機。這將是他在7月臨時換機事件後，首次再度搭乘該機前往海外訪問。

  • 主要疑慮在於這架飛機缺乏空軍VC-25A總統專機長年客製化的反飛彈與安全防護功能。雖然川普稱會做「極限升級」，但目前工程尚未啟動。

  • 空軍已先花費4億元改裝這架飛機，但未公布未來還要投入多少預算。另一方面，原本向波音購買的兩架新總統專機，改裝成本已超過56億元，且能否在2029年1月前交機仍不確定。

川普 華盛頓郵報 波音

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