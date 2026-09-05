聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

非洲面積實際上是格陵蘭 的14倍大，但16世紀以來普遍使用的麥卡托地圖（Mercator map）卻顯示兩地大小相仿，因此一直受到批評。聯合國 大會已投票 決定，以更準確反映非洲面積的地圖取代傳統世界地圖。這項表決雖不具約束力，仍將促使世界各地機構改用新地圖。

BBC報導，麥卡托地圖由佛蘭德製圖師麥卡托（Gerardus Mercator）於1569年設計，原為協助歐洲探險家航行。由於無法在二維圖表上準確呈現地球表面，這種投影讓赤道附近國家看起來比實際更小，靠近兩極的國家則顯得更大。

儘管繪製世界地圖必須有所取捨，批評人士指出，這種失真仍導致赤道附近國家的發展需求與潛力遭到低估。網路倡議團體「#修正地圖」（#CorrectTheMap）表示：「即使把美國、中國、印度、日本、墨西哥和歐洲大部分地區都放進非洲，仍有多餘的土地。」

為修正這個問題，製圖師團隊2018年製作一幅等面積的「等地球投影」（Equal Earth projection）地圖，今年2月獲非洲聯盟（AU）54個成員國採用，認為能「更準確呈現所有大陸的大小，尤其是非洲」。

聯合國大會的「修正地圖」（Correct the Map）決議案由多哥提出，獲非洲聯盟成員支持。多哥外交部長杜塞（Robert Dussey）稍早在聯合國簡報會上指出：「地圖塑造觀感，影響人們如何理解各民族與各大陸在世界上的位置，從來都不中立。」杜塞並在4日表決前向路透表示：「一個公平的世界，始於一幅公平的地圖。」

包括英法在內，共164國支持「修正地圖」案，另有6國棄權，美國是唯一投下反對票的國家。美方代表費倫采維奇（Yaryna Ferencevych）表示，這項決議嘲弄聯合國大會的工作與宗旨。她說：「這個機構不去關注國際和平、繁榮或良好關係等真正的問題，反而在辯論16世紀的地圖方案，以及這些地圖在推動賠償和『認知正義』方面所扮演的角色。」