柴油價格創新高 10月可能更慘…加重川普政治壓力
中東戰事擾亂供應，已把美國柴油價格推上空前新高價位，這將加重產業、消費者和農民的成本負擔，使美國總統川普在11月期中選舉前承受更大的政治壓力。
美國汽車協會(AAA)公布，全美平均柴油價格已漲到每加侖5.85美元，創新高紀錄，超越2022年俄烏戰爭爆發後寫下的紀錄。
燃料價格最近飛漲，反映伊朗戰爭陷入僵局和烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，加劇煉油產能萎縮。
美聯社報導，由於柴油在貨運和配送網絡普遍使用，柴油價格上漲意味許多日常用品的運輸成本將會上升。一些企業已經透過對網購訂單和郵寄包裹加收額外費用的方式，將成本轉嫁給了消費者，而使愈來愈多的商品價格上漲，最終也會波及到實體店。
最直接的壓力體現在超市貨架上，尤其是農產品、肉類和其他易腐食品，這些食品需要頻繁運輸和補貨──甚至有些農業設備需要使用柴油動力設備進行收割。所有這些成本都需要一段時間才能逐漸顯現出來。
不過，專家警告說，柴油價格居高不下的時間愈長，漲幅可能愈大。此外，包括服裝、化妝品和家具在內的許多其他產品也需要透過柴油卡車、火車和輪船運輸。
顧問公司Energy Aspects創辦人Amrita Sen表示，柴油價格必須持續維持在高價位，相當於每桶200美元左右，才能迫使民眾減少使用。她說：「我們看不出有任何解決辦法，除非價格導致需求破壞。」
分析師指出，10月起情況可能更糟，因為收穫季、初冬取暖需求、美國煉油廠進行例行維修，都可能造成柴油供應進一步吃緊。
柴油價格高漲，也可能助燃通膨，在11月期中選舉前觸怒美國選民，進而衝擊川普所屬的共和黨選情。川普本周在白宮與石油公司主管晤談，敦促他們協助壓低燃料價格。
主要因中東戰事擾亂供應，加上烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，使全球煉油產能進一步吃緊，帶動美國柴油均價升至每加侖5.85美元的空前高點。 柴油廣泛用於貨運、配送與農業機械，價格上漲會先拉高運輸成本，再透過網購、包裹費用與商品售價轉嫁給消費者，超市與實體店也難免受影響。 因為10月正值收穫季、初冬取暖需求上升，加上美國煉油廠例行維修，柴油供應可能進一步緊縮，若高價持續，還會加劇通膨與選舉壓力。
精華 FAQ
主要因中東戰事擾亂供應，加上烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，使全球煉油產能進一步吃緊，帶動美國柴油均價升至每加侖5.85美元的空前高點。
柴油廣泛用於貨運、配送與農業機械，價格上漲會先拉高運輸成本，再透過網購、包裹費用與商品售價轉嫁給消費者，超市與實體店也難免受影響。
因為10月正值收穫季、初冬取暖需求上升，加上美國煉油廠例行維修，柴油供應可能進一步緊縮，若高價持續，還會加劇通膨與選舉壓力。
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