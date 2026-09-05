8月就業暴增16.2萬人 升息機率增 川普促華許降息愛國

美國8月就業人數意外增加，部分原因在於餐廳聘用止跌回升。（路透）

勞工部4日公布統計指出，今年8月美國就業增加16萬2000人，遠遠超過原本預估的6萬5000人，失業率則穩定維持在4.1%的歷史低點，顯示勞動市場整體表現依然強勁，今年暑假招聘低迷的局面終於在夏末等到亮麗收尾。就業人數意外增加，部分原因在於餐廳、地方教育聘用止跌回升，但許多經濟學者認為，這個現象恐怕只是曇花一現。

餐廳與酒吧上個月增加5萬9000個工作機會，建築公司增加2萬2000人就業，製造業也加聘1萬6000人。勞工部指出，工廠職位在去年12月創下低點之後，上個月增加5萬8000個就業機會。

距離期中選舉剩下兩個月，川普 總統對於就業報告成績斐然予以肯定。川普在社群媒體發文寫道：「剛剛公布了很棒的就業數字，以兩倍到三倍的成果打破了所有人的預測，除了我的預測之外。請大家拭目以待更精彩的。」

2026年到目前為止，美國平均每個月增加8萬個工作崗位。相較之下，2025年每月僅成長1萬個就業機會。

然而，通膨是今年當中美國企業與家庭的關切重點。路透分析，選民對於生活成本一路走高感到越來越沮喪，尤其是美國與以色列今年2月下旬聯手攻打伊朗以來，燃料價格已經創下歷史新高。

加薪幅度微薄更讓許多消費者對於物價上漲感到更加痛苦。根據統計，上個月平均時薪較2025年同期上漲31%，是2021年5月以來最弱的同比增幅。

今年5月到7月之間，雇主平均每個月只增加3萬8000個就業機會。對於8月份就業暴增，富瑞集團(Jefferies)首席美國經濟學家西蒙斯(Thomas Simons)說，強勁反彈令人振奮，「但我們懷疑這可能是過去三個月疲軟表現的回彈補償，而不是大幅加速的跡象」。

川普發文稱就業報告「非常棒」，因此他呼籲聯邦準備理事會(Federal Reserve)立即降息 。川普還表示，聯準會以及新上任的主席華許 「必須變聰明且愛國」。

但是就業超出預期，使得聯準會9月15日至16日召開下次會議時調升短期利率的機會變高。因為強勁招聘發出的信號是，目前借貸成本可能不夠高，不足以抑制經濟成長或讓通膨降溫。

聯準會年底前升息機率變高，美股4日走跌。史坦普500指數(S&P 500)下跌0.4%，道瓊工業平均指數下跌0.5%，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)也跌0.3%。芝加哥商業交易所(CME)FedWatch數據顯示，就業報告出爐後，9月份升息預期4日上升到60.4%。

8月新增16.2萬個工作崗位，使美國通膨再受關注，也再提高升息機會。（美聯社）