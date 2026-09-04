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油價飆至1加侖4.13元 今年勞工節出遊好貴

編譯尤寶琪／即時報導
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今年勞工節前，全國平均油價達1加侖4.13元，開車出遊歷來最貴。圖為在紐約一家加...
今年勞工節前，全國平均油價達1加侖4.13元，開車出遊歷來最貴。圖為在紐約一家加油站加油的駕駛人。(新華社)

根據專家預測，2026年的勞工節周末出遊將創歷來最貴，因為全國平均汽油價格飆升至每加侖4.13元。

紐約郵報報導，美國汽車協會(AAA)指出，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)持續動盪，將原油價格推高至每桶90元左右。繼8月創下紀錄之後，2026年的勞工節周末油價有望再創新高。儘管通常情況下，每年的這個時候汽油需求都會下降，從而拉低油價，但由於原油價格高漲，讓2026年的情況變得有所不同。

「這將是勞工節期間全國平均汽油價格首次超過每加侖4元，」油價追蹤網站GasBuddy石油分析師德哈恩(Patrick De Haan)告訴FOX 59電視台。

「此前，勞工節期間油價最高的是2012年，當時全國平均油價為每加侖3.83元，」德哈恩指出，「今年的油價遠超以往。」

相較之下，根據GasBuddy的數據顯示，2025年勞工節周末全國平均油價為每加侖3.16元。

自駕遊愛好者在紐約將會感受到油價上漲的壓力，根據AAA汽油價格的即時數據，4日(周五)紐約的平均油價為每加侖4.29元。

AAA指出，紐約與西雅圖、奧蘭多、波士頓和丹佛等都市，是2026年勞工節周末的熱門旅遊目的地。

根據AAA預測的出行高峰時段，最糟糕的出行時間將會是4日中午12時至晚上8時、5日(周六)下午1時至5時以及7日(周一)下午2時至5時。

此外，有線電視新聞網(CNN)報導指出，除了汽油價格飆漲外，航空燃油成本也大幅飆升，導致航空公司必須提高機票和行李費，同時削減利潤較低的航班。

而能源價格的飆升也給川普政府帶來了壓力，迫使其在中期選舉前拿出應對之策。

川普在本周採取了一系列行動：他召集煉油企業高層到白宮，宣布與委內瑞拉達成一項重磅石油協議，並針對伊朗襲擊試圖通過荷莫茲海峽的油輪，下令發動新的空襲。

精華 FAQ

  • AAA與油價分析師指出，荷莫茲海峽持續動盪推高原油到每桶90元左右，即使勞工節通常需求下降，仍難抵消上游成本壓力，讓全美平均油價升至每加侖4.13元。

  • GasBuddy分析師德哈恩表示，這將是勞工節期間全國平均油價首次超過每加侖4元。先前最高紀錄是2012年的每加侖3.83元，而2025年勞工節周末則約為3.16元。

  • CNN指出航空燃油成本上漲，迫使航空公司提高機票和行李費，並削減低利潤航班；同時能源價格也對川普政府形成壓力，促使其在中期選舉前採取相關應對措施。

油價 GasBuddy 荷莫茲海峽

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