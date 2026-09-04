建數據中心拉高進口 美7月貿易逆差暴增24.4%

美國7月貿易逆差擴大至16個月來最高水準，達886億元，較6月增加超過24.4%。圖為加州的奧克蘭港。(歐新社)

商務部 3日公布的最新數據顯示，在人工智慧(AI)建設熱潮推升進口的帶動下，美國7月貿易逆差擴大至16個月來最高水準，達886億元，較6月增加超過24.4%，凸顯科技產業快速擴張為美國對外貿易帶來的深遠影響。

商務部數據顯示，美國7月出口較6月下滑2.1%，降至3107億元，主因是黃金與原油出口減少所致；進口則在電腦、電腦零組件與半導體出貨激增的帶動下，成長2.8%升至3993億元，創下資本貨物進口的歷史新高。

美國對晶片製造重鎮台灣的單月貿易逆差飆升至創紀錄的207億元，今年上半年，美國自台灣進口商品總額達1430億元，超過同期自中國進口的1400億元。此外，美國對墨西哥、越南、泰國、南韓與馬來西亞的貿易逆差同樣創下新高。

紐約時報分析，川普政府持續對多國祭出高額關稅 ，企圖藉此縮小貿易逆差、提振本土製造業，但晶片、智慧手機等電子產品長期獲得關稅豁免，加上數據中心建設所需的高價晶片與電腦進口大增，抵消關稅對其他進口類別的抑制效果。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)2日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時，將進口激增與GDP成長放緩，歸咎於最高法院推翻川普關稅措施的裁決。

盧特尼克表示，未來幾周內政府將完成關稅替代方案的部署，「一切都會恢復正常，大家會看到進口開始下降，國內生產毛額(GDP)也會上升」。

盧特尼克透露，華府正研議針對半導體祭出新關稅，並強調「各位將看到一套具針對性且經過審慎規畫的關稅政策，基本原則就是：如果在美國製造，就不用繳稅」。

不過，並非所有經濟學者都將擴大的貿易逆差視為負面訊號。

康乃爾大學經濟學者普拉薩(Eswar Prasad)指出，貿易逆差擴大主要反映美國經濟相對其他主要經濟體的強勁動能，其實是「利大於弊」。他說：「美國經濟的活力，尤其是在人工智慧領域和其他高科技產業，正在推動外國出口和外國投資流入美國。」

美國與加拿大的貿易戰，以及伊朗戰爭導致荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)封鎖擾亂能源與肥料供應鏈，為今年美國貿易數據增添更多不確定性。

分析人士預期，隨著關稅政策陸續調整，美國第三季經濟成長數據恐將受影響。