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數百大學招生走捷徑 「直接錄取」沒申請也能上

記者胡玉立／綜合報導
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圖為佛州薩拉塔格的佛州新學院校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接...
圖為佛州薩拉塔格的佛州新學院校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

面對18歲學生減少與招生壓力，數百所美國大學開始採用直接錄取，讓學生免申請即可收到錄取通知，但也引發資訊混亂與學費負擔不清的疑慮。

全美各大學正在面對「人口斷崖」，18歲適齡學生逐漸減少；知名度較低院校處於招生挑戰最前線，但危機四處擴散。華爾街日報報導，數以百計的大學院校開始啟動「直接錄取」(direct admissions)快捷流程，同意僅憑少數標準(如高中成績單)就錄取學生；他們直接向潛在學生發出錄取通知，甚至無需學生提交申請。

「直接錄取」不但免費，也省去撰寫申請文書、回答課外活動相關問題及參加強制性標準化考試的環節。

這項流程的目標是讓申請程序更加簡單明確：有意透過「直接錄取」方式入學的學生，只需在各個充當媒合平台的網站上填寫一份表格，而不必提交完整的申請資料。學生本人或其高中也會提交成績單。接下來，錄取通知便會自動陸續寄來。

支持者稱這種做法對學校和學生都有好處；但不是所有人都認同這種方式。

「通用申請系統」(Common App)執行長瑞卡德(Jenny Rickard)表示，自2023-24學年以來，參與該系統直接錄取計畫的院校數量成長三倍，約占該系統合作院校總數五分之一。全國有十幾州推行直接錄取計畫。

全國大學招生諮詢協會(National Association for College Admission Counseling)執行長佩雷斯(Angel Perez) 說：「不是學生申請學校，而是學校申請學生；學生不必經歷重重困難就能進大學。」

密西根州卡拉馬祖學院(Kalamazoo College)今年新增「直接錄取」選項，校長克勞理(Karlyn Crowley）說：「我們正處於全新時代，不能再抱持被動等待學生申請的心態。」

專門評估學校排名的線上資訊網站Niche指出，參與該網站的學校中，本學年將有逾160所大學院校提供「直接錄取」；平均每名學生會收到八份直接錄取通知，一年可獲1.7萬元以上的獎學金。

批評者認為，直接錄取入學機制讓本就令人困惑的招生流程更混亂；因為學校會發出無數錄取通知，有些錄取通知附帶的經濟承諾也很不明確。大學諮詢公司 In College Consulting 創始人克雷默(Beth Kraemer)說：「被錄取和負擔得起學費之間，有很大區別。」

精華 FAQ

  • 直接錄取是學校先主動發出錄取通知，學生不必先提交完整申請，只需提供成績單等基本資料即可，流程更簡化，也省去文書與部分考試要求。

  • 主因是少子化造成18歲適齡學生減少，許多院校面臨招生壓力，尤其知名度較低的學校最先受衝擊，因此改以更主動的方式吸引學生。

  • 批評者認為大量錄取通知會讓招生資訊更混亂，而且錄取不等於負擔得起學費，部分學校附帶的獎助學金與經濟承諾也可能不夠清楚。

華爾街

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