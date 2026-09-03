比亞迪等中國車來勢洶洶 美國車商團體促國會永久封殺

巴西聖保羅州塞爾唐濟紐4日舉行比亞迪首款巴西製插電式油電彈性燃料車發表會，一名民眾觀看宋Pro Flex車款。（路透）

CBS新聞與國會山莊報報導，代表美國汽車製造商的「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）3日致函國會領袖，要求「永久禁止」中國製汽車在美國銷售。

美國車商正面臨比亞迪 （BYD）等中國競爭對手愈來愈大的壓力，中國在電動車 領域尤其快速崛起，不僅擁有全球最大電動車市場，出口規模也持續擴大。例如，加拿大 與中國1月達成貿易協議後，中國吉利汽車每年將獲准在加拿大銷售數以萬計電動車，加拿大對中國電動車的關稅則將從100%降至僅6%。

汽車創新聯盟官網稱，該組織代表「整個」美國汽車產業。主席兼執行長博澤拉（John Bozzella）指出，中國製造業「長期存在有據可查的不公平貿易、補貼、智慧財產權竊取及監控模式」，而這種行為在中國企圖主導全球汽車製造業及關鍵供應鏈的戰略上尤其明顯。

信中指出，中國的產業與製造政策恐破壞美國汽車製造業，使非中國汽車製造商處於不公平的競爭劣勢。博澤拉寫道，中國汽車製造商正在全球傾銷搭載聯網軟硬體、受到補貼的汽車，並「藉由可收集、處理並向中國共產黨傳送敏感車輛及消費者資料的汽車，在歐洲、澳洲、東南亞、墨西哥及南美洲搶占市占率」。

他表示，這種情況尚未在美國發生，但鑑於威脅的規模與急迫性，國會應在今年休會前立法禁止中國汽車、軟體及硬體。

博澤拉並稱，議員們「決心把這項政策的細節處理好」。他表示，第119屆國會若在明年1月結束前，「立法永久禁止中國汽車及高風險硬體與軟體，將傳達一個清楚且跨黨派的訊息，也就是中國企圖主導全球汽車製造業的戰略，將面臨美國政府以國家安全政策回應」。