我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

比亞迪等中國車來勢洶洶 美國車商團體促國會永久封殺

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西聖保羅州塞爾唐濟紐4日舉行比亞迪首款巴西製插電式油電彈性燃料車發表會，一名民...
巴西聖保羅州塞爾唐濟紐4日舉行比亞迪首款巴西製插電式油電彈性燃料車發表會，一名民眾觀看宋Pro Flex車款。（路透）

CBS新聞與國會山莊報報導，代表美國汽車製造商的「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）3日致函國會領袖，要求「永久禁止」中國製汽車在美國銷售。

美國車商正面臨比亞迪（BYD）等中國競爭對手愈來愈大的壓力，中國在電動車領域尤其快速崛起，不僅擁有全球最大電動車市場，出口規模也持續擴大。例如，加拿大與中國1月達成貿易協議後，中國吉利汽車每年將獲准在加拿大銷售數以萬計電動車，加拿大對中國電動車的關稅則將從100%降至僅6%。

汽車創新聯盟官網稱，該組織代表「整個」美國汽車產業。主席兼執行長博澤拉（John Bozzella）指出，中國製造業「長期存在有據可查的不公平貿易、補貼、智慧財產權竊取及監控模式」，而這種行為在中國企圖主導全球汽車製造業及關鍵供應鏈的戰略上尤其明顯。

信中指出，中國的產業與製造政策恐破壞美國汽車製造業，使非中國汽車製造商處於不公平的競爭劣勢。博澤拉寫道，中國汽車製造商正在全球傾銷搭載聯網軟硬體、受到補貼的汽車，並「藉由可收集、處理並向中國共產黨傳送敏感車輛及消費者資料的汽車，在歐洲、澳洲、東南亞、墨西哥及南美洲搶占市占率」。

他表示，這種情況尚未在美國發生，但鑑於威脅的規模與急迫性，國會應在今年休會前立法禁止中國汽車、軟體及硬體。

博澤拉並稱，議員們「決心把這項政策的細節處理好」。他表示，第119屆國會若在明年1月結束前，「立法永久禁止中國汽車及高風險硬體與軟體，將傳達一個清楚且跨黨派的訊息，也就是中國企圖主導全球汽車製造業的戰略，將面臨美國政府以國家安全政策回應」。

精華 FAQ

  • 汽車創新聯盟致函國會領袖，要求立法永久禁止中國製汽車在美國銷售，並把中國車的相關軟體與硬體一併納入禁令範圍，以回應國安與產業競爭壓力。

  • 聯盟主張中國製造業長期存在不公平貿易、補貼、智慧財產權竊取與監控模式，且中國車企可能藉由聯網車輛蒐集敏感資料，進一步削弱非中國車廠競爭力。

  • 博澤拉表示，國會應在今年休會前採取行動；若第119屆國會在明年1月結束前完成立法，將向外界釋出美國以國家安全政策回應中國汽車戰略的明確訊號。

比亞迪 加拿大 電動車

上一則

槍傷移民涉說謊 聯邦首次控罪ICE探員

下一則

資深房產顧問王芳談最新市場深度解析 新澤西房價高，投資房還有盈利空間嗎？

延伸閱讀

中國競爭及美國關稅夾擊 福斯汽車將裁減10萬人求生

中國競爭及美國關稅夾擊 福斯汽車將裁減10萬人求生
美加打貿易戰誰勝？專家：恐兩敗俱傷 真正贏家是中國

美加打貿易戰誰勝？專家：恐兩敗俱傷 真正贏家是中國
抵禦中國平價車威脅…現代汽車發豪語 2030年前推百款新車

抵禦中國平價車威脅…現代汽車發豪語 2030年前推百款新車
蔚來：中國汽車業進入最殘酷決賽 未來2年是關鍵期

蔚來：中國汽車業進入最殘酷決賽 未來2年是關鍵期

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55
台積電在亞利桑納州的外觀，川普政府擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，台積電可能受影響。(中央社)

H-1B申請費暴增至10.3萬元 台積電帶動的鳳凰城「小台灣」恐變調

2026-08-27 19:56

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見