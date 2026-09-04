「不能寫」讓她更想寫 史坦能辦「女士」雜誌掀革命

女權運動先驅史坦能2日去世，她於2019年出席了電影「真正的正義：布萊恩·史蒂文森為平等而戰」放映會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 葛洛瑞亞．史坦能回顧《女士》雜誌從創刊、突破禁忌到帶動女權運動的歷程，並指出其讀者支持與未竟的女性平權目標。

女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能(Gloria Steinem)生前在「女士」(Ms.)雜誌創立50周年時，回顧了意外創辦雜誌的開始、讀者支持以及伴隨雜誌一路走來的女性主義運動，還有仍待努力的未來目標。這段內容收錄在2023年出版的「女士雜誌50年：引爆革命的先驅雜誌精選」(50 Years of Ms.: The Best of the Pathfinding Magazine That Ignited a Revolution)前言當中。

史坦能表示，如果50年前創辦雜誌時被問道，這本第一本由女性掌控的雜誌在半世紀後是否依然存活，肯定回答絕不可能。

她表示，當時除了討論飲食、時尚與家庭的雜誌之外，沒有其他專為女性推出的雜誌，而且女性雜誌都靠這些類型廣告收入才得以生存。她說：「但我相信，廣告商很快就會意識到，女性興趣跟男性興趣一樣廣泛且深入，一定會出現至少類似女性版本的『君子雜誌』(Esquire)。」

她說，當時不明白的是，數十年來廣告業的變化其實微乎其微。她表示，女性購買的書籍仍比男性多，女性也購買較多葡萄酒、汽車與保險，但這些產品的廣告商卻沒有興趣支持女性的多元愛好。

「女士」雜誌試刊號內容包括女性運動組織者強妮·提爾蒙(Johnnie Tillmon)所寫的「社會福利是女性議題」(Welfare Is a Women's Issue)。

史坦能表示，當時所有女性主義者都被刻板印象貼上女同性戀者的標籤，因此試刊號內容被告知說，千萬不能包括女同性戀者寫的文章，也不能有關於女同性戀者的報導。

她說，如此告誡反而讓行動意志變得堅定，最後真的推出一篇標題為「女人可以愛女人嗎？﹞(Can Women Love Women?)的文章。

她表示，當時墮胎仍屬非法，但美國平均每三名女性當中，就有一人在人生某個時刻需要墮胎，因此詢問婦女是否願意參加名為「我們曾墮胎」(We Have Had Abortion)的連署，要求墮胎合法化與安全化。這份具有歷史與政治意義的連署，獲得數百婦女加入，其中許多人甚至不曾向家人透露曾經墮胎。

第一期雜誌在1972年1月發行，標註「1972年春季號」，結果八天就銷售一空。