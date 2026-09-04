「在路上」拚50年 傳奇女權先驅史坦能92歲人生謝幕

女權運動先驅史坦能2日去世，她於1981年代表「全國婦女組織」在白宮外參加爭取平權集會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能2日辭世，享耆壽92歲；她以創辦《Ms.》雜誌、推動墮胎合法化與性別平等，成為美國女性主義的重要代表人物。

1960年代末期開始倡導女性主義運動的女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能(Gloria Steinem)2日過世，享耆壽92歲。「葛洛瑞亞基金會」(Gloria's Foundation)3日在Instagram發文寫道，曾為性別平等、女性民權與生育權奮鬥超過50年的美國作家、講師、社會運動家與與組織者史坦能已經辭世。

女權運動先驅史坦能2日去世，她於2013年接受前總統歐巴馬頒予「總統自由獎章」。(路透)

前總統歐巴馬 曾於2013年為史坦能頒發象徵美國平民最高榮譽的總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom)。

對婚姻觀點 受家庭影響

史坦能1934年3月25日出生於俄亥俄州 托雷多(Toledo)，在家中排行次女。由於父親是一名流動古董商而經常搬家，史坦能一直到七年級左右才正常上學。史坦能11歲時父母分居，從此她便由患有精神崩潰及憂鬱症的母親同住。這段經歷影響了史坦能對社會不公與婚姻的看法，認為婚姻剝奪女性的選擇權與婦女的許多公民權利。

談到為何排斥婚姻時，史坦能曾對媒體說，自己仍在童年時期就要扮演家長角色，負責照顧彷彿大孩子的母親，「我不想後來又得要照顧別人」。

從史密斯學院(Smith College)畢業後，她開始擔任自由撰稿記者。

1963年時，為了幫「秀」(Show)雜誌撰寫報導，她曾當過11天的花花公子兔女郎。分為上下兩篇的揭密報導「兔女郎的故事」(A Bunny's Tale)，描述身為服務生的兔女郎低薪待遇以及遭受性別歧視對待。她的報導在1985年改編成女星克絲汀艾莉(Kirstie Alley)主演的電視影片。

一篇文奠基 曾非法墮胎

1968年，她協助創立「紐約」(New York)雜誌，憑藉一篇以「從黑人權力到女性解放」(After Black Power, Women's Liberation)為題的文章，奠定女性主義領袖地位。但史坦能身為女性主義運動家的人生，是在次年才開始。她在紐約一家教堂參加討論墮胎的活動裡，透露自己22歲時曾在倫敦接受非法墮胎手術。

1971年，史坦能共同創辦的「女士」(Ms.)雜誌探討墮胎、性別歧視、同工同酬、家庭暴力等議題，跟當時以美容、烹飪、相夫教子等題材為主的女性雜誌風格迥異。雜誌創刊初期曾報導包括史坦能在內曾經墮胎的52名女性姓名，呼籲讓墮胎手術合法化，時間比1973年最高法院保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)還早。

1971年，史坦能與前美國聯邦眾議員阿布茲(Bella Abzug)、齊澤姆(Shirley Chisholm)以及開創第二波女性主義浪潮的「女性的奧秘」(The Feminine Mystique)作家傅瑞丹(Betty Friedan)，共同創立「全國女性政治核心小組」(National Women's Political Caucus)。

自傳很暢銷 為女性奮戰

史坦能2015年暢銷自傳「在路上：我生活的故事」(My Life on the Road)，後來被導演茱莉·泰摩(Julie Taymor)拍成2022年電影「我的行進人生」(The Glorias)，描述她的傳奇人生。她也是2018年舞台劇「葛洛瑞亞的一生」(Gloria: A Life)故事主角。

經常批評婚姻帶有各種局限的史坦能終身沒有兒女，直到2000年66歲時，才與南非企業家兼環保人士貝爾(David Bale)結婚。

貝爾2003年因腦癌病逝，享年62歲。貝爾是男星克里斯汀·貝爾(Christian Bale)的父親。

史坦能曾說：「除非男性在家庭內部實現平等，否則女性在家庭之外也無法獲得平等。」