我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

「在路上」拚50年 傳奇女權先驅史坦能92歲人生謝幕

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女權運動先驅史坦能2日去世，她於1981年代表「全國婦女組織」在白宮外參加爭取平...
女權運動先驅史坦能2日去世，她於1981年代表「全國婦女組織」在白宮外參加爭取平權集會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能2日辭世，享耆壽92歲；她以創辦《Ms.》雜誌、推動墮胎合法化與性別平等，成為美國女性主義的重要代表人物。

1960年代末期開始倡導女性主義運動的女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能(Gloria Steinem)2日過世，享耆壽92歲。「葛洛瑞亞基金會」(Gloria's Foundation)3日在Instagram發文寫道，曾為性別平等、女性民權與生育權奮鬥超過50年的美國作家、講師、社會運動家與與組織者史坦能已經辭世。

女權運動先驅史坦能2日去世，她於2013年接受前總統歐巴馬頒予「總統自由獎章」。...
女權運動先驅史坦能2日去世，她於2013年接受前總統歐巴馬頒予「總統自由獎章」。(路透)

前總統歐巴馬曾於2013年為史坦能頒發象徵美國平民最高榮譽的總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom)。

對婚姻觀點 受家庭影響

史坦能1934年3月25日出生於俄亥俄州托雷多(Toledo)，在家中排行次女。由於父親是一名流動古董商而經常搬家，史坦能一直到七年級左右才正常上學。史坦能11歲時父母分居，從此她便由患有精神崩潰及憂鬱症的母親同住。這段經歷影響了史坦能對社會不公與婚姻的看法，認為婚姻剝奪女性的選擇權與婦女的許多公民權利。

談到為何排斥婚姻時，史坦能曾對媒體說，自己仍在童年時期就要扮演家長角色，負責照顧彷彿大孩子的母親，「我不想後來又得要照顧別人」。

從史密斯學院(Smith College)畢業後，她開始擔任自由撰稿記者。

1963年時，為了幫「秀」(Show)雜誌撰寫報導，她曾當過11天的花花公子兔女郎。分為上下兩篇的揭密報導「兔女郎的故事」(A Bunny's Tale)，描述身為服務生的兔女郎低薪待遇以及遭受性別歧視對待。她的報導在1985年改編成女星克絲汀艾莉(Kirstie Alley)主演的電視影片。

一篇文奠基 曾非法墮胎

1968年，她協助創立「紐約」(New York)雜誌，憑藉一篇以「從黑人權力到女性解放」(After Black Power, Women's Liberation)為題的文章，奠定女性主義領袖地位。但史坦能身為女性主義運動家的人生，是在次年才開始。她在紐約一家教堂參加討論墮胎的活動裡，透露自己22歲時曾在倫敦接受非法墮胎手術。

1971年，史坦能共同創辦的「女士」(Ms.)雜誌探討墮胎、性別歧視、同工同酬、家庭暴力等議題，跟當時以美容、烹飪、相夫教子等題材為主的女性雜誌風格迥異。雜誌創刊初期曾報導包括史坦能在內曾經墮胎的52名女性姓名，呼籲讓墮胎手術合法化，時間比1973年最高法院保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)還早。

1971年，史坦能與前美國聯邦眾議員阿布茲(Bella Abzug)、齊澤姆(Shirley Chisholm)以及開創第二波女性主義浪潮的「女性的奧秘」(The Feminine Mystique)作家傅瑞丹(Betty Friedan)，共同創立「全國女性政治核心小組」(National Women's Political Caucus)。

自傳很暢銷 為女性奮戰

史坦能2015年暢銷自傳「在路上：我生活的故事」(My Life on the Road)，後來被導演茱莉·泰摩(Julie Taymor)拍成2022年電影「我的行進人生」(The Glorias)，描述她的傳奇人生。她也是2018年舞台劇「葛洛瑞亞的一生」(Gloria: A Life)故事主角。

經常批評婚姻帶有各種局限的史坦能終身沒有兒女，直到2000年66歲時，才與南非企業家兼環保人士貝爾(David Bale)結婚。

貝爾2003年因腦癌病逝，享年62歲。貝爾是男星克里斯汀·貝爾(Christian Bale)的父親。

史坦能曾說：「除非男性在家庭內部實現平等，否則女性在家庭之外也無法獲得平等。」

精華 FAQ

  • 她自1960年代末期投入女性主義運動，推動性別平等、女性民權與生育權，並創辦《Ms.》雜誌、參與多個婦女組織，長期影響美國女權發展。

  • 她童年時因父母分居、母親精神狀況不穩而得提早扮演照顧者，這讓她認為婚姻常限制女性選擇與權利，也使她更關注社會不公。

  • 最具代表性的貢獻包括創辦《Ms.》雜誌、公開支持墮胎合法化、共同成立全國女性政治核心小組，並以寫作與演講持續倡議女性平權。

俄亥俄州 歐巴馬

上一則

暗網兜售1.53億張美加駕照 竟也有防長赫塞斯掃描檔

下一則

財部新規：學校招生、獎學金考量種族 將失免稅資格

延伸閱讀

美國女權先驅史坦能92歲辭世 曾獲頒總統自由勳章

美國女權先驅史坦能92歲辭世 曾獲頒總統自由勳章
鄉村音樂傳奇桃莉芭頓80歲辭世 無數經典橫跨世代 川普令降半旗

鄉村音樂傳奇桃莉芭頓80歲辭世 無數經典橫跨世代 川普令降半旗
草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生
桃莉芭頓80歲辭世 4天前談亡夫：還有好多事想完成

桃莉芭頓80歲辭世 4天前談亡夫：還有好多事想完成

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」