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財部新規：學校招生、獎學金考量種族 將失免稅資格

記者顏伶如／綜合報導
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財政部與國稅局公布新規，學校招生如果以種族為考量，將失去免稅資格。（美聯社）
財政部與國稅局公布新規，學校招生如果以種族為考量，將失去免稅資格。（美聯社）

財政部國稅局(IRS)3日公布新規，私立大學與學院如果招生、發獎學金等過程以種族為考量，便將失去免稅資格(tax-exempt status)。華盛頓郵報分析，川普政府這項政策是對追求課堂多元化的學校進一步施壓。根據估計，新規生效上路之後可能將影響1萬8000所大學院校。

先前川普政府已經多次鎖定偏袒非洲裔與其他少數族裔學生的招生措施，並表示最高法院2023年裁定禁止招生過程以種族為考量之後，帶有偏袒色彩的招生政策構成違法。川普政府最近則指控幾所醫學院在招生過程裡歧視白人與亞裔學生，並對多所大學展開調查。

財政部與國稅局3日公布新規提案指出，學校如果在教育、招生、獎學金、體育或其他政策上根據族、膚色、國籍或種族來源做出歧視，原本享有的免稅資格便將遭到取消。

財政部長貝森特(Scott Bessent)在聲明中說，政府正確保種族歧視在美國教育裡毫無立足之地。

他說：「學校企圖把種族偏袒重新包裝，塑造成追求公平、包容或促進多元化，但歧視本質並沒有改變。」

聲明指出：「今天財政部與國稅局的提議建立了明確標準，繼續採行歧視手段的機構將不再享有聯邦免稅待遇的好處。」

根據財政部與國稅局提案，學校仍可以使用跟種族無關的標準，例如家庭收入、家境困難或學術成就等，在招生過程或財務援助方面為弱勢學生提供幫助。

提案開放公眾評論期之後，可望於明年5月31日生效。

聯邦法律為以慈善、教育為營運目的的機構提供免稅待遇，但最高法院1983年裁決指出，這種免稅資格取決於機構是否遵守「基本公共政策」(fundamental public policy)，包括禁止種族歧視。

紐約時報分析，雖然學校失去免稅資格之後可能還是不必交太多聯邦所得稅，但免稅資格還是非常重要，因為允許捐款人抵扣捐款、有助於學校募款。

川普去年便曾威脅要取消哈佛大學的免稅資格，哈佛官員則稱，這麼做沒有法律依據，並指出此舉將迫使校方削減學生助學金，以及重要的醫學研究經費。

法律專家表示，新規可能面臨訴訟挑戰。

美國天主教大學(Catholic University of America)法學教授科林沃(Roger Colinvaux)表示：「這只是打開了免稅資格淪為武器化的大門。」他說，新規等於賦予國稅局一款武器，能夠拿來壓制言論或試圖操控學校行為。

財政部與國稅局公布新規，學校招生如果以種族為考量，將失去免稅資格。（美聯社）
財政部與國稅局公布新規，學校招生如果以種族為考量，將失去免稅資格。（美聯社）

財政部與國稅局公布新規，學校招生如果以種族為考量，將失去免稅資格。（美聯社）
財政部與國稅局公布新規，學校招生如果以種族為考量，將失去免稅資格。（美聯社）

精華 FAQ

  • 新規提案規定，私立大學與學院若在招生、獎學金、體育或其他政策上依種族、膚色、國籍或種族來源進行歧視，將失去原本享有的免稅資格。

  • 依估計，新規可能影響1萬8000所大學院校。免稅資格對學校募款與捐款人抵扣很重要，若被取消，雖未必立刻繳很多稅，但財務與招生策略都會受衝擊。

  • 提案明確允許學校採用與種族無關的標準，例如家庭收入、家境困難或學術成就，來決定招生或財務援助，表示政策並非禁止所有弱勢扶助措施。

國稅局 種族歧視 財政部

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