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佛州84歲婦被錯誤宣告死亡 須一次次證明自己還活著

記者顏伶如／綜合報導
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佛羅里達州一名84歲婦人兩年前喪夫，結果她也連帶被錯誤宣告死亡，導致銀行帳戶被關...
佛羅里達州一名84歲婦人兩年前喪夫，結果她也連帶被錯誤宣告死亡，導致銀行帳戶被關，失去信用卡，投票權遭取消，有關單位至今仍未更正錯誤。示意圖，非新聞當事人。（取自123RF）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)3日報導，住在佛羅里達州韋斯利教堂(Wesley Chapel)的84歲婦人普莉西拉·史萊克(Priscilla Slack)兩年前喪夫，結果她也連帶被錯誤宣告死亡，導致銀行帳戶被關，失去信用卡，投票權遭到取消，數度嘗試糾正卻無法補救問題。雖然她在法律上被註記為歿，卻還是擔心稅務問題。

史萊克接受地方媒體WFLA第八頻道專訪時說，對於被錯誤認定死亡，原本還以幽默態度看待，「畢竟我們都會犯錯，難免按錯按鈕。」

隨後她發現銀行帳戶被關，然後信用卡被取消，最後則是要去投票時發現喪失投票資格。

起初史萊克以為很快就能更正錯誤，但後來幾年下來，她的幽默感已經被磨光，卻仍然無法在法律上「復活」。

社會安全局(Social Security Administration)負責在法律上宣告某名民眾已經死亡，死者的社會安全號碼將輸入「死亡主檔案」(Death Master File)。但過程當中可能出錯，在每年數百萬件死亡通報裡，大約1萬人被錯誤列為死亡，這些民眾必須證明自己依然活著。

被錯誤列入「死亡主檔案」的民眾，很快就發現自己銀行帳戶遭到凍結，使用醫療保險福利遭拒，信用評分歸零，拿不到社安金。

根據社會安全局規定，若要更正錯誤，必須攜帶有效的身分證明，例如駕照或護照，前往當地社安局辦公室辦理。

某些狀況之下，不同政府部門之間出現溝通落差，使得錯誤被註記為歿的民眾深感挫折。她說，每次以為問題已經排除，後來卻又發現帳戶又遭凍結，必須重新證明自己是活人。

史萊克舉例表示，最近遇到的問題來自國稅局(IRS)，因為國稅局發函指控她使用已故人士的社會安全號碼報稅。

她說：「我該如何面對這些彼此之間無法溝通的政府機關？」

她表示：「他們應該收拾自己的爛攤子，不能把責任都推給我。」

精華 FAQ

  • 她在喪夫後，社會安全局的資料更新疑似出錯，讓她被誤列入死亡主檔案。雖然人還活著，卻在法律與行政系統中被當成已故。

  • 她的銀行帳戶被關、信用卡被取消，連去投票時也發現喪失資格。後續還影響到社會福利、信用評分，生活處處受阻。

  • 因為各政府機關之間溝通不良，錯誤常反覆出現。她即使一度更正，帳戶又可能再度被凍結，最近還被國稅局指控使用已故者社安號報稅。

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