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遭遣返英極右政治網紅控ICE暴力 對曾挺川「非常羞愧」

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
因非法逾期居留美國而遭ICE逮捕並遣返的英國極右派政治評論員雅諾波魯斯，回國後接...
因非法逾期居留美國而遭ICE逮捕並遣返的英國極右派政治評論員雅諾波魯斯，回國後接受英國電視節目訪問，公開控訴他被ICE拘留期間蒙受「令他真的非常害怕」的對待。(美聯社)

英國極右派政治評論員雅諾波魯斯(Milo Yiannopoulos)涉嫌非法逾期居留美國，上月底遭聯邦移民暨海關執法局(ICE)探員逮捕並遣返；事件落幕沒幾天，他就接受英國電視台節目「皮爾斯·摩根自由說」(Piers Morgan Uncensored)節目訪問，公開控訴他被ICE拘留期間蒙受「令他真的非常害怕」的對待。

有線電視新聞網(CNN)報導，41歲的雅諾波魯斯8月27日在紐奧良路易阿姆斯壯國際機場遭ICE探員逮捕，隨即被移送至路易斯安納州ICE拘留中心，翌日遭遣返回英國。

雅諾波魯斯返回英國後，接受談話節目主持人摩根專訪，內容於9月1日在該節目的YouTube頻道公開。

雅諾波魯斯向摩根描述，他的雙手雙腳曾被銬鏈拴在一起，「實際疼痛程度比電視上看起來嚴重許多。」

他坦言，「我以前並沒有真正了解美國暴力行為制度化的程度」，這段經歷讓他感到「身心受辱且迷失方向」。

他說：「太可怕了，我以前從來沒有這麼害怕過。」

國土安全部(DHS)說明，雅諾波魯斯於2019年5月14日合法從紐約入境，此後選擇違法逾期滯留；此外，雅諾波魯斯未依規定出席7月22日舉行的移民聽證會，遭移民法官下達最終遣返令。

雅諾波魯斯在英國出生，2015年起長年活躍於美國，曾任保守右派媒體「布萊巴特新聞網」(Breitbart News)的編輯，並以撰文、演講及網路言論打造保守派激進分子形象，2017年因發表維護、淡化戀童癖的言論，遭報社內部強烈批評而辭職。

雅諾波魯斯在2016年大選期間公開支持川普，甚至曾暱稱川普為「爸爸」(Daddy)；過去一年來，他多次透過社群媒體「X平台」發文，呼籲當局強硬執行移民執法。

去年6月，雅諾波魯斯發文寫道：「我們必須遣返數百萬人，少了這點，一切都毫無意義。」

親身經歷拘留過程後，雅諾波魯斯向摩根坦言，他如今對於曾經支持川普感到「非常羞愧」，並質疑政府驅逐行動的實際成效。他說：「ICE的職責應該是遣返罪犯，但他們並未這樣做。」

雅諾波魯斯罕見同情移民執法被害人，說道：「過去當人們談論創傷經歷時，我可能覺得置身事外，但我現在知道了，我不會希望任何人經歷這種痛苦。」

國安部指出，非法滯留外國人除非前往機場自行遣返，否則不得再搭乘飛機。

精華 FAQ

  • 美國國土安全部表示，他2019年入境後選擇違法逾期滯留，且未出席7月22日的移民聽證會，因此遭移民法官下達最終遣返令，並由ICE執行逮捕與遣返。

  • 他在電視訪問中說，自己雙手雙腳曾被銬鏈拴在一起，實際疼痛比畫面更嚴重，並形容整個過程讓他感到身心受辱、迷失方向，甚至表示從未那麼害怕過。

  • 雅諾波魯斯說，親身經歷拘留後，他對過去支持川普感到非常羞愧，也開始質疑驅逐政策效果，並罕見同情移民執法受害者，認為不該有人承受這種痛苦。

遣返 ICE 移民

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