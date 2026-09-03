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槍傷移民涉說謊 聯邦首次控罪ICE探員

記者胡玉立／綜合報導
ICE探員卡斯楚(Christian Castro)1月在明尼阿波利斯市掃蕩非法...
ICE探員卡斯楚(Christian Castro)1月在明尼阿波利斯市掃蕩非法移民時，開槍打傷一名男子。他涉嫌在這起事件的後續調查中，對調查人員說謊，而遭到司法部起訴。(德州卡麥隆郡警長辦公室)

華盛頓郵報報導，知情人士透露，現年52歲的移民暨海關執法局(ICE)探員卡斯楚(Christian Castro)1月在大規模掃蕩明尼蘇達州明尼阿波利斯市非法移民期間，開槍打傷一名男子；司法部2日指控卡斯楚就此事對調查人員說謊。這是司法部首次對聯邦移民官員在掃蕩行動中的行為提起訴訟。

卡斯楚尚未被拘留，他的案子仍處於保密狀態。知情人士透露，明尼阿波利斯聯邦檢察官辦公室部分檢察官曾力主以更嚴重的侵犯公民權利罪名起訴卡斯楚，最終決定以他向調查人員撒謊罪提起訴訟；若撒謊罪名成立，卡斯楚將面臨最高五年刑期。

ICE今年初在明市執行掃蕩，導致兩名抗議者普雷蒂(Alex Pretti)和古德(Renée Good)遭射殺；當時引發全國示威活動並招致國會議員和聯邦法官譴責，但司法部高層官員一直拒絕調查。有關卡斯楚案，司法部之前曾表示該部尚未決定是否提起侵犯公民權利指控。

明州地方當局、亨內平郡(Hennepin County)檢察官5月18日已就同一事件提起訴訟，試圖將卡斯楚引渡回州政府接受州級指控。

卡斯楚1月14日對明尼阿波利斯市一棟雙層公寓前門開槍，當時他追捕的移民逃進這棟公寓。遭卡斯楚開槍傷及腿部的男子索薩-塞利斯(Julio Cesar Sosa-Celis)，是合法居留的委內瑞拉移民。卡斯楚追捕的男子阿爾霍納(Alfredo Alejandro Aljorna)，是索薩-塞利斯的室友。檢方指控卡斯楚對此事件的描述誤導了調查人員。

ICE所屬的國土安全部最初採信卡斯楚說法，指索薩-塞利斯和阿爾霍納在衝突中用掃帚柄及雪鏟襲擊一名ICE人員；但明尼阿波利斯市公布的一段影片證明，當時情況並非如此。

卡斯楚是德州居民，1月被臨時派往明市增援ICE行動；案發後他被停職並處於行政休假。5月下旬起，卡斯楚被關押在德州卡麥隆郡監獄；8月26日聯邦法官駁回明州檢察官要求引渡卡斯楚的請求，卡斯楚獲釋。

精華 FAQ

  • 司法部指控卡斯楚在1月明尼阿波利斯掃蕩行動後，向調查人員就開槍傷人事件說謊；這是聯邦首次針對移民執法人員在掃蕩中的行為提起訴訟。

  • 卡斯楚1月14日在一棟雙層公寓前門開槍，擊中腿部的男子是合法居留的委內瑞拉移民索薩-塞利斯；他當時與室友阿爾霍納都在現場，檢方認為卡斯楚的說法誤導了調查。

  • 明州地方當局與亨內平郡檢察官已在5月18日對同一事件提告，試圖將卡斯楚引渡回州政府受審；但8月26日聯邦法官駁回引渡請求，卡斯楚之後獲釋。

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