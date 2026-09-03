招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上
全美各大學正在面對「人口斷崖」，18歲適齡學生逐漸減少；知名度較低院校處於招生挑戰最前線，但危機四處擴散。華爾街日報報導，數以百計的大學院校開始啟動「直接錄取」(direct admissions)快捷流程，同意僅憑少數標準(如高中成績單)就錄取學生；他們直接向潛在學生發出錄取通知，甚至無需學生提交申請。
「直接錄取」不但免費，也省去撰寫申請文書、回答課外活動相關問題及參加強制性標準化考試的環節。
這項流程的目標是讓申請程序更加簡單明確：有意透過「直接錄取」方式入學的學生，只需在各個充當媒合平台的網站上填寫一份表格，而不必提交完整的申請資料。學生本人或其高中也會提交成績單。接下來，錄取通知便會自動陸續寄來。
支持者稱這種做法對學校和學生都有好處；但不是所有人都認同這種方式。
「通用申請系統」(Common App)執行長瑞卡德(Jenny Rickard)表示，自2023-24學年以來，參與該系統直接錄取計畫的院校數量成長三倍，約占該系統合作院校總數五分之一。全國有十幾州推行直接錄取計畫。
全國大學招生諮詢協會(National Association for College Admission Counseling)執行長佩雷斯(Angel Perez) 說：「不是學生申請學校，而是學校申請學生；學生不必經歷重重困難就能進大學。」
密西根州卡拉馬祖學院(Kalamazoo College)今年新增「直接錄取」選項，校長克勞理(Karlyn Crowley）說：「我們正處於全新時代，不能再抱持被動等待學生申請的心態。」
專門評估學校排名的線上資訊網站Niche指出，參與該網站的學校中，本學年將有逾160所大學院校提供「直接錄取」；平均每名學生會收到八份直接錄取通知，一年可獲1.7萬元以上的獎學金。
批評者認為，直接錄取入學機制讓本就令人困惑的招生流程更混亂；因為學校會發出無數錄取通知，有些錄取通知附帶的經濟承諾也很不明確。大學諮詢公司 In College Consulting 創始人克雷默(Beth Kraemer)說：「被錄取和負擔得起學費之間，有很大區別。」
主要是因為18歲適齡學生愈來愈少，許多大學面臨招生困難，尤其是知名度較低的院校最先受到衝擊，因此改以更主動的方式吸引學生入學。 學生不必完整提交申請資料、文書或標準化考試成績，只要在媒合平台填表並提供成績單，就可能直接收到錄取通知，流程更快也更省事。 批評者認為，學校大量發出錄取通知會讓招生更混亂，而且部分錄取附帶的獎學金與學費承諾不夠清楚，導致學生雖被錄取，卻不一定真正負擔得起。
精華 FAQ
主要是因為18歲適齡學生愈來愈少，許多大學面臨招生困難，尤其是知名度較低的院校最先受到衝擊，因此改以更主動的方式吸引學生入學。
學生不必完整提交申請資料、文書或標準化考試成績，只要在媒合平台填表並提供成績單，就可能直接收到錄取通知，流程更快也更省事。
批評者認為，學校大量發出錄取通知會讓招生更混亂，而且部分錄取附帶的獎學金與學費承諾不夠清楚，導致學生雖被錄取，卻不一定真正負擔得起。
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