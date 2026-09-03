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「沒有方向盤、沒有踏板」特斯拉Cybercab發表前吊胃口

編譯廖振堯／即時報導
特斯拉即將發表新版的無人駕駛計程車，已知車子沒有駕駛方向盤和踏板，也沒有後照鏡，...
特斯拉即將發表新版的無人駕駛計程車，已知車子沒有駕駛方向盤和踏板，也沒有後照鏡，但細節仍然保密。圖為停在加州的特斯拉車隊。（路透）

至少從2016年起，馬斯克(Elon Musk)就告訴粉絲和投資人將推出一款不需要人類即可自動駕駛全美的汽車。特斯拉旗下的Robotaxi業務2日在X平台上發文吊足粉絲胃口，題為「沒有方向盤，沒有踏板」，以此暗示該公司即將推出的無人駕駛汽車Cybercab，不過細節尚未公開。

特斯拉3日表示，奧斯汀的客戶現在可以透過該公司的Robotaxi叫車應用程式(app)，預約搭乘Cybercab無人駕駛計程車。

CNBC報導，Robotaxi早在近兩年前就已經展示了這款車的外觀和駕駛感受。Cybercab設計為一款配備蝴蝶門的金色雙人座轎車，且將不配備方向盤和踏板。特斯拉去年6月在奧斯汀開始測試其Robotaxi計畫，使用改裝Model Y並配有員工坐在副駕。New Street Research分析師費拉古(Pierre Ferragu)2日在X平台上分享了影片，其中Cybercab車輛在奧斯汀的公共街道上行駛，車上沒有方向盤也沒有駕駛員。

此消息正值特斯拉在奧斯汀舉辦一場發布會活動，預計特斯拉將於3日在活動中公布更多關於Cybercab的細節。活動開始前，特斯拉股價收盤上漲5.4%，看漲的投資者押注特斯拉很快就會在美國多個城市推出大量無人駕駛計程車，試圖縮小與谷歌(Google)旗下的Waymo之差距。

特斯拉目前銷售的一般車款，配備的是「全自動輔助駕駛(受駕駛監督)」(Full Self-Driving Supervised)，也就是始終需要一名真人駕駛員坐在方向盤後，隨時準備控制方向盤或煞車。Robotaxi追蹤網站則估計，特斯拉在美國車隊中註冊的「無人監督駕駛」(unsupervised)版本略超過200輛，這些車輛不需真人駕駛員即可運行，至少在某些城市的特定區域內可以行動。追蹤網站顯示「無人駕駛」車輛已在奧斯汀、達拉斯、休士頓、邁阿密、奧蘭多、坦帕等城市完成行程。

根據德州車輛管理廳(DMV)網站，截至2日晚間特斯拉在德州已註冊了總計420輛可用於無人駕駛營運的車輛，其中包含45輛已獲得無人駕駛營運授權的Cybercab。同時，Waymo已在美國14個城市營運商業自駕計程車服務，擁有約4000輛無人駕駛車輛在美國道路上行駛，並在其他市場進行測試。

精華 FAQ

  • Cybercab被設計成金色雙人座轎車，配有蝴蝶門，且不配備方向盤與踏板，主打全無人駕駛概念，凸顯特斯拉對Robotaxi商業化的期待。

  • 特斯拉表示，奧斯汀客戶現在可透過Robotaxi叫車應用程式預約搭乘Cybercab，顯示公司已開始把無人駕駛計程車推向實際營運測試。

  • 目前特斯拉在美國註冊的無人監督駕駛車輛略超過200輛，德州可營運車輛共420輛；Waymo則已在14個城市營運，並有約4000輛車上路。

特斯拉 Robotaxi App

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