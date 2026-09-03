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美法官判決Google免分拆廣告業務 分析：「解體」科技巨擘時代結束

編譯簡國帆／綜合外電
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美國一名聯邦法官2日判決，Google不須分拆數位廣告業務的關鍵環節。（路透）
美國一名聯邦法官2日判決，Google不須分拆數位廣告業務的關鍵環節。（路透）

美國一名聯邦法官2日判決，Google不須分拆數位廣告業務的關鍵環節，但Google必須採取救濟措施，讓其廣告科技工具與同業相容，為法院第二度駁回司法部希望分拆Google母公司Alphabet的努力，使Google過去20年來面臨的美國反托辣斯風險大致告一段落，象徵Google的重大勝利。

美國聯邦法官布林克瑪（Leonie Brinkema）在去年4月判決Google非法壟斷向網站投放廣告的複雜線上廣告市場後，今年9月2日發布判決內容以及一份簡短命令，否決司法部希望強迫Google出售數位廣告交易機制「AdX」的請求，而是命令Google調整行為，但未描述要求的行為內容，布林克瑪將在本月稍後發布。

布林克瑪的完整意見書將被密封兩周，並且命令兩造在這段期間商談救濟內容，若雙方未能化解歧見，能納入各自提案，兩造在商談時也能審閱完整意見書。

這也象徵華府企圖抑制科技巨擘影響力的努力，遭遇最新打擊。美國司法部表示，正在評估下一步行動，但樂見法院命令Google採取救濟措施。Google監管事務副總裁馬爾霍蘭（Lee-Anne Mulholland）則表示，樂見法官駁回司法部要求分拆的請求。

最新判決顯示，美國法官認為要求分拆企業的救濟措施過於激進。聯邦法官梅塔（Amit Mehta）之前也判決Google壟斷搜尋引擎市場，但不必出售Chrome瀏覽器與Android作業系統事業，而是須採取行為救濟，例如加強共享搜尋數據，並禁止獨家通路合約。

布林克瑪和梅塔都點出要分拆這種大型企業的實務困難，並且擔心在Google提起上訴多年後，科技可能早已改變，特別是人工智慧（AI）正在撼動整體科技業。

美國華府一位聯邦法官去年也駁回聯邦貿易委員會（FTC）希望強迫Meta出售Instagram與WhatsApp的請求。Forrester首席分析師賴尼奇（音譯，Nikhil Lai）表示，「我認為這將是美國試圖分拆複雜系統時代的結束」，「即便法院認定行為反競爭，仍對分拆這些複雜科技體系，感到猶豫」。

反壟斷運動人士則批評最新判決只是「紙老虎」。美國經濟自由計畫（AELP）分析師團隊主管基葛爾（Laurel Kilgour）認為，法官雖判決Google壟斷市場，卻未觸及該公司非法取得的收益，也保持整體商業王國完整，「若沒有結構性的救濟措施，反托辣斯判決只是略微造成不便的路障」。

精華 FAQ

  • 聯邦法官裁定Google不必分拆數位廣告業務的關鍵環節，也就是不必出售AdX，但仍必須接受調整行為的救濟措施，以改善市場競爭。

  • 法官認為分拆這類複雜科技系統過於激進，實務執行困難，而且在上訴拖延多年後，產業環境可能已被AI等新技術改變，因此傾向行為救濟。

  • 此案繼Google搜尋案與Meta案後，再度顯示美國法院對強制拆分科技巨擘相當保留，外界因此認為，美國嘗試以結構性救濟拆解科技王國的時代可能結束。

司法部 Google

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