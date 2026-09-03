川普頭像1元硬幣開賣 市面開始流通

印有川普總統頭像的紀念美國建國250周年的1元金色硬幣已在美國鑄幣局(US Mint)網站開賣。(路透)

印有川普 總統頭像的紀念美國建國250周年1元金色硬幣，於美東時間2日中午12時在美國鑄幣局(US Mint)網站開賣，售價100枚袋裝為154.50元，或25枚一卷61元。

財政部指出，袋裝與卷裝硬幣中，會隨機混入25萬枚7月4日於費城 鑄幣廠壓製、帶有「July 4」標記的硬幣。

這批新硬幣是財政部先前公布的一系列印有川普肖像貨幣 中，最先發行的一款。該部還提議推出印有川普肖像的250元紙幣，以及24K金紀念幣。

儘管外觀為金色，這枚1元硬幣並不含任何貴金屬。財政部表示，它僅具「類金表面」。

一開賣，鑄幣局網站立即湧入大量用戶，進入網站後須排隊等待，頁面並會顯示預估等候時間。本報實測，中午12時30分登入網站，等候時間約需1小時。

鑄幣局表示，這些硬幣也已進入市面流通，並鼓勵大家可檢查手上的零錢，看是否會收到驚喜。

鑄幣局指出，這批新硬幣可作為法定貨幣使用，但同時也將其定位為收藏品，「這些特別版流通美元硬幣是為慶祝這項具有歷史意義的國家里程碑而打造，將美國日常使用的硬幣與一代僅有一次的紀念設計結合，勢必成為現代收藏品中引人注目的一部份。」

硬幣正面圖案以白宮攝影師托羅克(Daniel Torok)拍攝的川普官方照片為藍本，由首席雕刻師門納(Joseph Menna)操刀設計。新硬幣反面則為國徽。

硬幣設計在今年稍早獲得聯邦藝術委員會(U.S. Commission of Fine Arts)核准，而該委員會的成員都是由川普欽點。川普過去曾表示，把自己的肖像印在硬幣上的想法「非常不尋常」，但他也說自己「對此感到榮幸。」

這也使川普成為一世紀以來，首位在位期間肖像即登上美國貨幣的總統。

在此之前，柯立芝(Calvin Coolidge)是迄今最後一位、也是唯一另一位在任期間肖像登上貨幣的美國總統。1926年，為紀念建國150周年，財政部發行一枚同時印有柯立芝與華盛頓肖像的50美分硬幣。

鑄幣局網站為：www.usmint.gov。