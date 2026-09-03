川普政府政策混亂 醫界多個團體呼籲：要接種流感、新冠疫苗
新年度流感疫苗接種已經展開、新冠疫苗也陸續到貨，川普政府疫苗政策卻依舊混亂，造成民眾心中困惑；全美各大醫療機構2日聯合發表疫苗接種指南，在科學基礎上敦促民眾秋季來臨前接種最新流感和新冠疫苗。
儘管沒有科學證據，川普政府衛生官員去年開始撤回長期沿用的疫苗接種建議；疾病防治中心(CDC)僅在官網建議醫生遵循去年建議。
由於政府新建議莫衷一是，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)、美國家庭醫學會(American Academy of Family Physicians)、美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians and Gynecologists)、美國傳染病學會(Infectious Diseases Society of America)分別針對其患者族群發布疫苗接種指南。
各機構的建議以及疫苗安全性和有效性證據都已在網站發布。
醫學團體一致認為，出生滿六個月的嬰兒幾乎都須接種流感疫苗，而年滿65歲老人、孕婦、幼兒及所有年齡層的慢性疾病患者都是高風險群。過去兩個流感季兒童死亡人數高於異常，死者多半未接種疫苗。
美國家庭醫師學會敦促老人從三款加強型流感疫苗中擇一接種，即使偏好的疫苗缺貨也不要推遲接種。
年滿50歲族群今年可選用第一款採用mRNA技術的流感疫苗；莫德納公司(Moderna)的mFlusiva疫苗預防50至64歲族群出現流感症狀的有效性較標準注射型疫苗高27%，剛獲食品藥物管理局(FDA)批准，部分藥房很快就會開始供應。不想打針的2至49歲族群如果健康允許，可選用鼻噴劑FluMist。
針對新冠疫苗，家庭醫生建議所有成人都接種疫苗；諾薩爾醫師建議年滿65歲成人應於秋季接種第一劑、六個月後接種第二劑。美國兒科學會建議所有6個月至23個月大的兒童以及患高風險疾病的較大兒童接種新冠疫苗。美國婦產科醫師學會戴維森醫生(Christina Davidson)表示，沒有證據顯示孕期接種新冠疫苗會增加流產或其他問題的風險。
公衛界預測，今秋全美將有數十萬人因流感、新冠肺炎或呼吸道融合病毒而住院。
因川普政府疫苗政策反覆且缺乏科學一致性，讓民眾感到困惑；醫界因此依據現有證據，自行發布流感與新冠疫苗接種指南，提醒秋冬前及早施打。 出生滿6個月的嬰兒、65歲以上老人、孕婦、幼兒，以及所有年齡層的慢性病患者都被視為高風險族群；多數醫學團體也建議成人接種新冠疫苗。 今年50歲以上族群可選用首款mRNA流感疫苗mFlusiva，另有2至49歲且健康允許者可考慮鼻噴劑FluMist；專家也提醒老人別因偏好疫苗缺貨而延後接種。
精華 FAQ
因川普政府疫苗政策反覆且缺乏科學一致性，讓民眾感到困惑；醫界因此依據現有證據，自行發布流感與新冠疫苗接種指南，提醒秋冬前及早施打。
出生滿6個月的嬰兒、65歲以上老人、孕婦、幼兒，以及所有年齡層的慢性病患者都被視為高風險族群；多數醫學團體也建議成人接種新冠疫苗。
今年50歲以上族群可選用首款mRNA流感疫苗mFlusiva，另有2至49歲且健康允許者可考慮鼻噴劑FluMist；專家也提醒老人別因偏好疫苗缺貨而延後接種。
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