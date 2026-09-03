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被紐約時報提告侵犯著作權訴訟 司法部力挺OpenAI

編譯彭馨儀／綜合報導
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紐約時報控告OpenAI侵犯著作權的官司，川普政府公開表態支持人工智慧業者。(路...
紐約時報控告OpenAI侵犯著作權的官司，川普政府公開表態支持人工智慧業者。(路透)

川普政府介入OpenAI紐約時報(New York Times)之間的版權訴訟，支持ChatGPT開發商的論點。本案爭議焦點在於OpenAI擷取與處理數百萬篇新聞文章以訓練其人工智慧(AI)模型的做法。

美聯社報導，司法部在1日提交的法庭文件中支持OpenAI，主張利用網路上大量文本訓練模型，受版權法「合理使用」(fair use)原則保護。司法部指出，訓練大型語言模型(large language models)帶來的創造性可能性與公共利益，遠超過任何競爭損害；若支持紐時等出版商，將阻礙科學進步並妨礙美國經濟流動。

司法部律師表示，「AI能幫助各領域的人完成工作，這些益處往往與國家安全利益重疊，例如協助國安官員分析並從新聞文章等事實中得出結論。」

對此，紐時2日批評，政府站在少數市值兆元的AI企業一方，犧牲無數作品遭竊取的美國創作者利益。

紐時發言人詹姆斯(Graham James)聲明強調，「AI與創作者能共榮，AI公司只需依版權法為內容支付合理費用。政府允許免費取用的提案，將破壞人類創作內容的永續性。」

紐時於2023年提告OpenAI，指控這家AI新創公司竊取期記者價值數十億元的勞動成果，甚至將紐時新聞的原文提供給ChatGPT用戶。2024年谷歌(Google)在搜尋結果網頁頂部推出生成式人工智慧(generative artificial intelligence)摘要，切斷用戶點擊原網址的廣告收入，使新聞業面臨的生存威脅更加嚴峻。

八家平面媒體，包括紐約每日新聞(New York Daily News)、芝加哥論壇報(Chicago Tribune)，以及喜劇演員西爾佛曼(Sarah Silverma)等多名作者亦聯手提告OpenAI，在未經許可或未付費情況下，竊取數百萬篇受版權保護的新聞報導和文章，用以訓練聊天機器人。

紐時強調，訴訟重點在於打擊「搭便車(free-ride)、未經許可開發替代產品」的不正當競爭行為。

精華 FAQ

  • 司法部在法庭文件中支持OpenAI，主張以網路大量文本訓練大型語言模型屬於版權法下的合理使用，並認為其帶來的創新與公共利益大於競爭損害。

  • 紐時批評政府站在少數市值兆元的AI企業一方，等於犧牲創作者權益，因為AI公司若免費取用受版權保護內容，將破壞新聞與創作內容的永續生存。

  • 除了紐約時報外，還有8家平面媒體與多名作者聯手提告OpenAI，指控其未經許可使用數百萬篇新聞與文章訓練聊天機器人，涉及版權與不正當競爭。

紐約時報 OpenAI 司法部

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