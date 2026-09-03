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擁「蜘蛛人」的家 石建鵬熱心接待陌生人：是我的榮幸

記者戴慈慧／紐約專訪
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石建鵬展示寄到家中的蜘蛛人玩偶。世界各地的粉絲循著漫畫地址來訪，也有人將信件和禮...
石建鵬展示寄到家中的蜘蛛人玩偶。世界各地的粉絲循著漫畫地址來訪，也有人將信件和禮物直接寄到這裡。(特約記者許振輝/攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

來自中國江蘇的石建鵬買下紐約「蜘蛛人之家」後，熱心接待遊客、幫拍照，也以善待鄰里和參與社區，成為當地受歡迎的華人屋主。

經典漫畫「蜘蛛人」在紐約有個真實的家，屋主石建鵬(Jack Shi)說，「如果能為蜘蛛人的故事傳承做點貢獻，我真的很開心，這是我的榮幸」。

三年前，來自中國江蘇的石建鵬在買下「蜘蛛人的家」時，沒有想到往後會天天接待陌生人。現在若看到有人站在門口，他仍會主動開門，幫忙拍照。

下一批粉絲何時出現沒有人知道；只要石建鵬在家，他多半還是會走出門，替他們拍下一張與「蜘蛛人的家」的合照。

蜘蛛人雖然是虛構的，但漫畫裡曾經出現的地址，經漫迷拼湊，證實確實存在，近年也廣為流傳。特別的是，現任屋主是華人移民。

到一個新地方 要先對別人好

石建鵬一歲起由祖母在鄉下帶大。他說，父親當時受到政治處分，在太湖邊勞動18年，因此他的童年大多跟著祖母生活。

祖母對他的影響一直延續至今。到一個新的地方，要先對別人好，為身邊的人做些事，才會被接納。搬進紐約皇后區Ingram Street 後，他也照著這套方式與鄰居相處。

剛搬來時，他挨家挨戶送花，向鄰居介紹自己，也告訴他們一句中國老話：「遠親不如近鄰。」

他花很多時間整理自家庭院，也幫鄰居翻修花園；在街上看到垃圾便順手撿起，下大雪時則到附近學校剷雪。鄰居每天上下班經過，看著前院不斷出現新的植物和花，有人對他說：「謝謝你為我們做的一切。」

現在，碰到他的鄰居常叫他「Great neighbor」。石建鵬說，至少有四、五人當面告訴他，「你是我們最好的鄰居」。

石建鵬在自家庭院種植花木，並擺放造型擺飾。(特約記者許振輝/攝影)
石建鵬在自家庭院種植花木，並擺放造型擺飾。(特約記者許振輝/攝影)

石建鵬早年在中國經商。1997年，他隨江蘇企業考察團短暫訪美，那是第一次來美。2010年前後，他的兩名子女先到喬治亞州讀私立學校，他之後透過投資移民來美，也曾從事證券相關工作。

在中國期間，他曾和幾名友人在西藏住了近一年，希望了解信仰為何能給人力量。他也曾參與成立住宅小區的業主委員會，並擔任主任。石建鵬說，當時居民推動自治，他一度被帶到派出所，後來小區居民集體到場聲援。

這段經歷讓他印象深刻。到了美國後，他仍習慣從社區開始，先和住在附近的人建立關係。

準備申請入籍 上課也交友

今年，石建鵬準備申請入籍，最近也到法拉盛上英文課；問他上得怎麼樣，有沒有交到朋友？「對我來說，四海皆友。」他立刻回答。

英文說得不流利，他照樣和各國遊客聊天；搬到新的街區，也很快和鄰居熟起來。

一名愛爾蘭裔鄰居得知他準備入籍後，曾對他說：「希望每個美國人都像你這樣。」石建鵬說，這句話給了他很大鼓勵，也讓他覺得，自己已經成為這個社區的一分子。

除了遊客，信箱裡也會出現寫給蜘蛛人的信。石建鵬先前接受「紐約郵報」採訪時，曾向記者展示孩子們寄來的信件和圖畫。

其中，南達科他州一名叫 Julius 的孩子問蜘蛛人，如何做到拯救世界；另一名叫 Cooper 的孩子邀請蜘蛛人和死侍到家裡玩、一起看電視；內布拉斯加州一戶人家則寄來生日邀請函，希望蜘蛛人出席孩子 Kannon 的五歲生日派對。

有些年紀較小的孩子真的相信蜘蛛人住在這裡。石建鵬把信件留下，再交給美國籍女婿協助處理。「他是美國人，溝通比較好，」他說。

華裔屋主石建鵬家的信箱裡時常會出現粉絲寫給蜘蛛人的信。(特約記者許振輝/攝影)
華裔屋主石建鵬家的信箱裡時常會出現粉絲寫給蜘蛛人的信。(特約記者許振輝/攝影)

每到萬聖節，前來敲門的人更多。去年有上百名孩子和家長到訪，有人穿著蜘蛛人服裝，有些孩子還小，被父母抱在懷裡。這一帶平時安靜，街上很少同時出現這麼多孩子，萬聖節當晚卻一批接著一批。

石建鵬說，這些訪客從未讓他覺得困擾。「愛蜘蛛人的人，他們都很友善」。

華裔屋主石建鵬家的陳設少不了蜘蛛人玩偶。(特約記者許振輝/攝影)
華裔屋主石建鵬家的陳設少不了蜘蛛人玩偶。(特約記者許振輝/攝影)

精華 FAQ

  • 他沒有把上門粉絲當成困擾，只要人在家，多半會主動開門迎接，還會幫對方拍下與「蜘蛛人的家」的合照，展現相當友善的態度。

  • 他遵循祖母教他的觀念，到新地方先對別人好，搬來後主動送花、介紹自己、整理庭院、幫鄰居修花園，還會撿垃圾、下雪時剷雪。

  • 石建鵬準備申請入籍，也到法拉盛上英文課，並與各國遊客和鄰居聊天；有人稱讚他像理想的美國人，讓他覺得自己已是社區一分子。

蜘蛛人

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