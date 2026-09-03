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專訪╱蜘蛛人的家… 紐約華裔屋主 樂當守門人

記者戴慈慧／紐約專訪
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來自江蘇常州的石建鵬，約三年前買下漫畫「蜘蛛人」在紐約真實的家，他也樂於接待各地...
來自江蘇常州的石建鵬，約三年前買下漫畫「蜘蛛人」在紐約真實的家，他也樂於接待各地粉絲到訪。（特約記者許振輝/攝影）

兩名年輕女子站在紐約皇后區森林小丘一棟紅磚屋前，望著門牌，又低頭看手機，遲遲沒有離開。華裔屋主石建鵬(Jack Shi)看見了，主動開門招呼：「來看蜘蛛人的家嗎？」接著拿過來她們的手機，替兩人在屋前拍照。

每天有人來「朝聖」石建鵬：蜘蛛人教我做正確的事

石建鵬替慕名而來的遊客在「蜘蛛人的家」前拍照。這樣的訪客，幾乎每天都會遇到。（特...
石建鵬替慕名而來的遊客在「蜘蛛人的家」前拍照。這樣的訪客，幾乎每天都會遇到。（特約記者許振輝/攝影）

這棟位在森林小丘Ingram Street的住宅，曾是漫威漫畫「蜘蛛人」＿(Spider-Man，或稱蜘蛛俠）主角彼得帕克(Peter Parker)與梅嬸(Aunt May)的家。Google地圖曾將這裡標示為「蜘蛛人的家」。幾乎每天都有粉絲找來，有人站在門外拍照，有人敲門打招呼，還有孩子從世界各地寄信和圖畫來給蜘蛛人。

64歲屋主來自江蘇常州

第N代「蜘蛛人的家」屋主石建鵬今年64歲，來自江蘇常州，約三年前無意中買下這棟房子。一般人可能會覺得生活受到打擾，他卻很享受這些訪客。只要人在家、剛好看到，他通常會主動上前幫忙拍照，有時還邀請對方進屋坐坐。

他說，前一陣子才剛有一家人從洛杉磯來訪。他們到紐約探望朋友，帶著就讀賓州大學的女兒，順道來看蜘蛛人的家。石建鵬請他們進屋，離開前還交換了微信。「他們高興死了！」他說。來訪的人不只住在紐約。南美洲、加拿大、英國、愛爾蘭和義大利的遊客都曾找上門。最多的一次，30多名英國遊客站在屋外，圍著房子和前院討論。

買房才知是蜘蛛人的家

買房時，石建鵬並不知道這個地址與蜘蛛人有關。直到他已經決定購屋，房產經紀才告訴他：「這是蜘蛛人的房子。」

石建鵬接受世界日報專訪時說，後來他才知道在他購屋之前曾有4000多人看過，整整八個月沒有交易。他事後揣想，或許別人會覺得這房子太有名，但他是個很隨意、簡單的人，只要覺得好就買下來；以前有的一些疑問，現在才有了答案。

他沒看過漫畫，年輕時雖曾看過蜘蛛人電影，當下也沒有特別在意。真正搬進來後，訪客陸續出現，他才知道這棟房子早已是漫畫迷熟悉的地標。

石建鵬年輕時看過的蜘蛛人電影中，有一句話讓他一直記得：「人最困難的是做正確的事情。」他認為，蜘蛛人代表勇氣、善良和責任。如今住在這個地址，也讓他對自己多了一份要求。

「不能讓蜘蛛人的名聲受到不好的影響，」他說，「我還是願意承受這個責任。」

精華 FAQ

  • 這棟房子位在紐約皇后區森林小丘的 Ingram Street，是漫威漫畫蜘蛛人主角彼得帕克與梅嬸的住所原型之一，也因此成為粉絲常來朝聖的地標。

  • 他在決定購屋後，房產經紀才告訴他這是蜘蛛人的房子。事後他才知道，這棟房子在他買下前已有 4000 多人看過，還曾連續 8 個月沒有成交。

  • 他認為蜘蛛人代表勇氣、善良和責任，也記得電影裡「做正確的事情」這句話，因此把住在這裡視為一種責任，願意幫忙拍照、招呼客人，避免這個地標名聲受影響。

華裔 蜘蛛人 漫威

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