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學雜費飆破10萬 哈維穆德學院最高 實際上…不必付這麼多

記者顏伶如／綜合報導
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1年學雜費逾10萬元 排行榜前15所大學
1年學雜費逾10萬元 排行榜前15所大學

華盛頓郵報1日報導，學雜費用超過10萬美元的大學愈來愈多，似乎印證高等教育逐漸令人負擔不起的看法，但實際上學費定價機制遠比表面數字更加複雜，充滿細微差別。

根據「普林斯頓評論」(Princeton Review)最新統計，2026-2027學年度大學部一學年花費超過10萬元的學校共有15所，項目包括學費、住宿、書本費與各種雜費，名單上價格最貴是每學年10萬4512元的哈維穆德學院(Harvey Mudd College)，第15名是每學年10萬26元的哈弗福德學院(Haverford College)，一年前學雜費用達到10萬元則只有一所學校。

在「普林斯頓評論」統計當中，還有另外九所學校即將加入「10萬元俱樂部」，例如塔夫茨大學(Tufts University)2026-2027學年度大學部一學年花費9萬9998元，范德堡大學(Vanderbilt University)與布朗大學(Brown University)都是9萬9994元。高等教育專家表示，這個趨勢還會持續下去。

但報導指出，表面看來大學部整體費用一路走高，可是對大多數家庭來說，學生實際支付的金額已經停滯，甚至開始下降；標價(sticker prices)不能確切反映許多家庭最終支付費用，因為學校會根據家庭財務需求或學生學業表現提供各種獎學金、助學金以降低花費。

家庭如果想要知道是否負擔得起某間學校，最好的方法之一就是查看「淨價格」(Net Price)，也就是扣掉獎助學金之後的實際支付金額。某些要價最昂貴的學校，反而為中低收入家庭學生提供最優厚的資助。

以芝加哥大學(University of Chicago)為例，2026-2027學年度大學部一學年花費10萬3821元，但學生獲得財務需求助學金(need-based scholarship)平均高達7萬8621元，學校還為年收入不到25萬元的家庭提供全額學費減免，這個作法在美國頂尖且昂貴的學校之間已經蔚為趨勢。

根據華郵分析，全國將近1000所大學院校提供免費學費。

「普林斯頓評論」總編輯法蘭克(Rob Franek)表示，當學校收費開始達到10萬元時，確實引發廣泛討論，昂貴標價會讓家庭不禁擔心債務負擔加劇，但其實有很多財務需求的資助可以申請。

根據統計，在「普林斯頓評論」15所費用超過10萬元的學校，有財務需求的大學生平均獲得學費折扣在41%至75%之間。

大學理事會(College Board)指出，經過通膨調整後，私立非營利大學平均淨入學成本從2016-2017學年度的4萬480元下降到2025-2026學年度3萬7380元，四年制公立大學也從2萬4310元降低到2萬1340元。

精華 FAQ

  • 根據「普林斯頓評論」統計，2026-2027學年度標價最高的是哈維穆德學院，每學年達10萬4512元；第15名則是哈弗福德學院，費用為10萬26元。

  • 因為標價只是學費、住宿、書本與雜費的總和，學校常依家庭財務需求或學生表現提供獎學金與助學金。真正應看的是扣除補助後的淨價格。

  • 報導指出，多數家庭的實付金額近年其實停滯甚至下降。以芝加哥大學為例，平均需求型助學金很高，年收入不到25萬元的家庭還可享全額學費減免。

華盛頓郵報

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