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全國千所大學 提供免學費待遇 萊斯大學、波士頓大學等相繼加入

記者顏伶如／綜合報導
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麻州波士頓大學學生行經校園建築前，該校對年收入20萬元以下家庭的學生提供免學費優...
麻州波士頓大學學生行經校園建築前，該校對年收入20萬元以下家庭的學生提供免學費優惠。(美聯社)

華盛頓郵報1日報導，高等教育的昂貴開銷可能讓人望之卻步，隨著學貸債務突破1.6兆元，平均學費在過去30年裡翻了一倍，讓美國人日漸懷疑是否值得上大學，聯邦政府對家長申請大學貸款額度設下最新限制，也可能使得某些家庭更難接觸高等教育。在這樣的時空背景下，愈來愈多學校為來自中低收入家庭的學生提供免學費待遇，過去幾個月裡，史瓦斯摩學院(Swarthmore College)、萊斯大學(Rice University)及波士頓大學(Boston University)相繼加入行列，讓年收入20萬元以下家庭獲得免學費優惠。

「免學費」運動可以追溯回20年前，過去10年裡出現強勁發展，主要受益於各州政策推動。

根據華郵整理，全國將近1000所學校提供免學費待遇，範圍涵蓋45州，包括兩年制學院、四年制大學、職業學校與頂尖私立名校。

各個學校學費減免的規模與範圍都不相同，會根據學生居住地、家庭收入或學業資格做出考量，例如某些計畫有學業分數的成績要求，或者僅限當地居民申請，其他計畫則反映了州政府領導階層認定的高需求學科領域。

所有計畫都是透過各種不必償還的助學金(grants)與獎學金(scholarships)結合，幫忙學生支付學費與雜費等開銷。

報導指出，這些資助旨在傳遞一個明確訊息：高等教育並非遙不可及。

提供免學費優惠的1000所學校當中，加州理工學院(California Institute of Technology)家庭收入門檻要求年收入10萬元以下，並沒有州民身分要求，並未規定要具備「裴爾贈款」(Pell grant)資格；亞利桑納州立大學(Arizona State University)並沒有收入門檻，但有州民身分要求，學業成績至少要達GPA2.5，必須具備「裴爾贈款」資格。

聖母大學(University of Notre Dame)僅要求家庭年收入15萬元以下，印地安納州立大學(Indiana State University)並沒有收入規定，但要求成績至少要達GPA2.75，必須身為印州與鄰近八州州民。約翰霍普金斯醫學院(Johns Hopkins University School of Medicine)僅要求家庭年收入要在30萬元以下。

位於德州的萊斯大學，對年收入20萬元以下家庭的學生提供免學費優惠。(路透)
位於德州的萊斯大學，對年收入20萬元以下家庭的學生提供免學費優惠。(路透)

精華 FAQ

  • 主要原因是學費與學貸負擔持續攀升，讓許多家庭對高等教育卻步；同時聯邦政府限制家長貸款額度，也使中低收入學生更需要免學費與助學支持。

  • 根據華郵整理，全國約有近1000所學校提供免學費待遇，分布在45州，類型包含兩年制學院、四年制大學、職業學校與頂尖私立名校。

  • 各校門檻不一，可能依家庭收入、州籍、學業成績或Pell grant資格決定；補助則多由無須償還的助學金與獎學金組成，用來支付學費與雜費。

波士頓 華盛頓郵報 低收入

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